Karim Wade…un cancer dans le régime de Diomaye Faye

Il vient d’être élu Président de la République qu’il est l’objet de pressions de la part des libéraux qui l’ont soutenu et surtout de la part du fils du leader du Parti Démocratique Sénégalais. Le nouveau Président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu le soutien du PDS (version Karim Wade) à la veille du scrutin du 24 mars. Et avant la prise de fonction du Président élu et l’installation du nouveau gouvernement, les discussions sont engagées entre le leader politique de la formation du nouveau Président et le fils de Wade exilé au Qatar. Un point important de la discussion a abouti à la présence de Karim Wade à l’investiture de Bassirou Diomaye Faye…

Karim Wade sera-t-il présent à la cérémonie d’investiture du Président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye ? Tout porte à le croire car après les négociations engagées pour le soutien du PDS à Diomaye Président, les discussions sont engagées pour la participation du PDS au prochain gouvernement des « vainqueurs ». Et déjà dans les rangs de la formation libérale, ce ne sont pas les convoitises qui manquent.

Les karimistes feront-ils leur entrée au gouvernement ? Les discussions sont menées par Ousmane Sonko et Karim Wade. Ce dernier a soutenu le candidat de Sonko qui a gagné au 1er tour. Les discussions ont presque abouti. Et la formation libérale s’apprête à faire partie du prochain gouvernement. Des ministres du PDS vont siéger lors du premier Conseil des ministres sous l’ère Diomaye Faye.

Et un autre point important est le retour de Karim Wade et de certains exilés du régime libéral qui n’ont pas foulé le sol sénégalais depuis plusieurs années. L’élection du candidat de l’opposition sonne le retour de plusieurs exilés politiques. Et l’annonce du retour de Karim Wade ne devrait pas tarder. Karim Wade tient à obtenir une certaine influence auprès de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ceci, pour le compte de ses amis émirati. Karim Wade avait fait la promesse aux autorités qatari qu’il allait déchirer les accords sur le gaz signés avec des compagnies occidentales pour un autre accord avec le Qatar.

D’ailleurs, c’est ce qui explique que Karim Wade ait influencé son père pour que le PDS soutienne la candidature de Bassirou Diomaye Faye. L’occasion fait le larron. Bassirou Diomaye Faye et son mentor Ousmane Sonko roulent pour les intérêts de salafistes qui sont à la solde du Qatar. Karim Wade a compris donc que pour ses intérêts, il lui fallait apporter son soutien à Bassirou Diomaye Faye. Finalement Bassirou Diomaye Faye a obtenu la victoire. Et Karim Wade vient pour récolter les dividendes.

Karim Wade agit pour le compte de lobbystes même quand le PDS était au pouvoir. Il reste et agit toujours à leur solde. Il n’a pu être Président de la République du Sénégal, mais quand même il a apporté sa contribution à la victoire de Bassirou Diomaye Faye et attend sa récompense. Son plus grand souhait, c’est de faire honorer son engagement. Et la meilleure garantie pour lui, c’est de s’assurer que Diomaye Faye va effectivement rompre les accords conclus sur l’exploitation et la commercialisation du gaz.

Pour y parvenir, Karim Wade est prêt à n’importe quoi auprès de Bassirou Diomaye Faye. Il doit d’abord entrer dans son cercle, et c’est presque réussi. Le PDS de Karim Wade devra prendre part au prochain gouvernement par l’entrée de deux responsables…Une femme et un homme très proches de Karim Wade, selon nos informations. En effet Karim Wade s’est assuré que ceux qui feront leur entrée dans le gouvernement pour le compte du PDS, seront des gens sous son contrôle.

Pour Karim Wade, les enjeux sont énormes. Il a secoué toute la République après que sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel suite à un recours déposé contre lui, par un des candidats qui était en lice dans cette course à l’élection présidentielle. C’est dire qu’il ne compte pas lâcher le morceau tant qu’il n’aura pas obtenu ce qu’il veut. La renégociation des accords sur le gaz au profit du Qatar.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn