Karim Wade : «Je félicite Bassirou Diomaye Faye»

Déclaration de Karim Wade après les premiers résultats de l’élection présidentielle du 24 mars 2024

Chers compatriotes,

Je félicite chaleureusement Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire éclatante dès le premier tour de l’élection présidentielle. Nos concitoyens ne se sont pas laissés manipuler par de basses manoeuvres visant à fausser la sincérité du scrutin. La démocratie a gagné.

Je remercie de tout coeur les militants et les sympathisants du Parti Démocratique Sénégalais et de ses alliés de la Coalition K24 dont les votes ont été essentiels.

Notre participation à ce tournant historique exprime clairement notre désir commun d’un renouveau et d’un avenir meilleur pour le Sénégal. Nous devons être conscients de la responsabilité qui nous incombe à tous en tant qu’architectes de notre futur.

Cette victoire n’est pas une fin en soi. Elle est une première étape qui nous permettra de marcher ensemble, unis par le même désir de justice, de transparence et d’égalité pour notre pays.

Nous, Sénégalais, devons nous réconcilier et laisser de côté nos différences pour œuvrer ensemble à la construction du Sénégal de demain. Cela nécessitera, de notre part, un engagement sans faille et un travail acharné. Nous devons mettre l’énergie de notre victoire au service d’actions concrètes qui répondent aux attentes du peuple et qui, comme le veut la jeunesse, posent les fondations d’une société plus juste et plus inclusive.

Je m’engage à soutenir pleinement cet effort collectif et j’invite chacune et chacun de vous à se joindre à moi. Nous devons, avec détermination et solidarité, bâtir le Sénégal que nous méritons. Un Sénégal où chaque citoyen pourra s’épanouir, où la justice cessera d’être une menace pour devenir une garantie, et où nos enfants pourront être assurés d’un avenir prometteur.

Pour l’amour de notre pays, pour l’avenir que nous souhaitons tous, engageons-nous avec détermination dans cette grande œuvre de réconciliation et de construction.

Célébrons la victoire de la démocratie, mais restons conscients de la longue route qui nous attend. Le Sénégal nous appelle à l’action, répondons présents avec espoir et courage.

En avant, pour un Sénégal renouvelé et uni !

Vive la Démocratie !

Vive le Sénégal !

Vive l’Afrique !

Karim Wade