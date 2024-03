Le pasteur Chris Oyakhilome dit avoir ressuscité plus de 50 personnes en 2023

Le pasteur nigérian Chris Oyakhilome, fondateur de l’église Christ Embassy, a déclaré que son ministère avait ressuscité plus de 50 personnes au cours de l’année écoulée.

Oyakhilome a fait cette déclaration lors d’un événement diffusé en direct pendant trois jours sur le canal de son église : LoveWorld USA.

« L’année dernière, plus de 50 personnes ont été ressuscitées, plus de 50 personnes », a déclaré Oyakhilome. « Comment expliquez-vous de telles choses ? Vieux et jeunes, dans différents pays, comment expliquez-vous ? Qu’utiliserez-vous pour expliquer cela ? Y compris ceux qui se sont produits à l’intérieur d’un hôpital, au grand étonnement des médecins et des infirmières ; comment expliquez-vous cela ? ».

Il n’a cependant fourni aucune preuve vérifiable pour étayer son affirmation. Oyakhilome a en outre allégué que l’industrie pharmaceutique avait fait pression sur les gouvernements de certains pays pour qu’ils restreignent ses programmes télévisés de guérison fondée sur la foi.

« Il y a des années, des acteurs de l’industrie pharmaceutique, notamment, ont fait pression sur les gouvernements de certains pays pour qu’ils arrêtent les pasteurs qui priaient pour les malades à la télévision », a-t-il déclaré.

“Ils ont fait pression sur les organismes de réglementation de divers pays pour qu’ils interdisent les programmes de miracles et les programmes de guérison à la télévision. Ils ont inventé des choses stupides comme des allégations fallacieuses, etc., et même aujourd’hui, plusieurs de ces pays ont encore certaines de ces choses dans leurs lois réglementaires, mais vous savez, Dieu est plus grand et plus sage que les hommes. Nous ne pourrons pas être arrêtés ; tous ces défis créent pour nous de nouvelles opportunités et de plus grandes opportunités pour Dieu. »

Source AM