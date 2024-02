Inde : un homme décédé ressuscite grâce à un…gros nid-de-poule

Dans un revirement choquant des événements, un homme indien de 80 ans, déclaré mort par les médecins, a été ressuscité après qu’une ambulance transportant son corps a heurté un gros nid-de-poule.

Selon les rapports, l’homme nommé Darshan Singh Brar, originaire de l’État indien de l’Haryana, a été mal diagnostiqué par des médecins à Patiala. Après avoir été déclaré mort, sa famille a organisé le transport de son corps dans une ambulance vers sa ville natale près de Karnal pour son dernier adieu, quand un revirement inattendu du destin a dramatiquement modifié le cours des événements. Étonnamment, alors que l’ambulance transportant l’homme, a heurté un nid-de-poule en cours de route, son petit-fils vigilant, qui était à ses côtés, a remarqué un mouvement subtil dans sa main.

Réagissant rapidement, le petit-fils a détecté un faible pouls et n’a pas perdu de temps pour convaincre le chauffeur de l’ambulance de changer de cap pour se rendre à l’établissement médical le plus proche. Contrairement à la déclaration antérieure de décès, à l’arrivée de l’homme à l’hôpital de Karnal, les médecins ont été stupéfaits de découvrir des signes indéniables de vie.

Ce revirement miraculeux des événements a laissé à la fois la famille de Brar et la communauté dans l’admiration. Son frère Balwan Singh, qui s’est entretenu avec NDTV, a déclaré : « Mon frère à Patiala nous a informés vers 9 heures jeudi de la mort de notre grand-père, et il l’amenait à Nising (environ 100 km) dans une ambulance pour ses derniers rites. Nous avions informé nos proches et les autres résidents qui le connaissaient, et ils s’étaient déjà rassemblés pour pleurer sa disparition. »

Source AM