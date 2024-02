Sonko va au dialogue, Diomaye Faye refuse…Ça chauffe grave !

Macky Sall a foutu le feu au domicile de l’ex-Pastef. Les frères « Patriotes » ne sont plus sur la même longueur d’onde. Deux camps se forment chez les patriotes. La concertation annoncée par Macky Sall qui précède l’élection présidentielle dont la date est encore inconnue, a divisé les patriotes.

Il y a d’un côté, les partisans de Sonko (éliminé de la course à la présidentielle) qui veulent donner une chance à leur leader en participant à cette concertation. Et de l’autre côté, les alliés de Diomaye Faye (candidat retenu à la présidentielle) qui ne veulent pas laisser échapper cette occasion en or pour leur leader de succéder à Macky Sall…Et depuis c’est le clash à l’ex-Pastef entre le n°1 et le n°2 de ce parti dissous.

Plus rien ne va plus entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Respectivement n°1 et n°2 de l’ex-Parti des Africanistes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité́ (PASTEF-LES PATRIOTES), Sonko et Bassirou ne parlent plus le même langage. Ils sont focus sur 2024 mais séparément. Le natif de Ziguinchor, Ousmane Sonko veut se donner une chance de participer à la présidentielle en participant à la concertation ouverte par Macky Sall.

Ousmane Sonko a été convaincu par Pierre Goudiaby Atépa d’accepter la concertation avec Macky Sall. D’ailleurs, ils le faisaient indirectement depuis que Pierre Goudiaby Atépa est entré en action pour offrir sa médiation entre eux. Entre Macky Sall et Ousmane Sonko par la voie de Pierre Goudiaby Atépa, il y a bel et bien eu lieu des négociations qui ont conduit à la libération de plusieurs membres de l’ex-Pastef considérés comme étant des hommes qui faisaient l’apologie du terrorisme et qui avaient été incarcérés.

La logique de ce dégel devrait conduire au dialogue pour qu’une nouvelle date de l’élection présidentielle qui avait été reportée puisse être fixée à nouveau. Ousmane Sonko est persuadé de la nécessité de participer à ce dialogue par Pierre Goudiaby Atépa mais aussi par Alioune Tine. Ce qui pourrait lui offrir des opportunités. La tenue du dialogue aurait pu ouvrir la voie pour lui faire bénéficier d’une loi d’amnistie qui aurait pu lui permettre de sortir de prison, mais également d’une redistribution des cartes en annulant la liste définitive des candidats qui avait été retenue pour permettre à tous ceux qui avaient été recalés d’avoir la chance de se mettre à nouveau dans la course.

C’est contre mauvaise fortune bon cœur qu’Ousmane Sonko avait choisi un plan B pour que l’ex-Pastef soit présent à travers un de ses membres à la course pour l’élection présidentielle car sachant que sa propre candidature dans les circonstances actuelles ne peut prospérer. Si l’opportunité que sa propre candidature puisse passer arrive, ce n’est pas Ousmane Sonko qui va cracher là-dessus. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et cela pourquoi Ousmane Sonko ne se l’appliquerait pas si à travers le dialogue national, une telle opportunité lui était offerte.

C’est cette situation qui crée la division dans les rangs de l’ex-Pastef. Bassirou Diomaye Faye a pris goût à l’éventualité qu’il peut être prochain Président de la République du Sénégal. Alors voir qu’Ousmane Sonko risque de devenir le candidat officiel de l’ex-Pastef à son détriment met ses partisans sur les nerfs. Le fils de Ndiaganiao, Bassirou Diomaye Faye, déjà sur la liste des candidats retenus pour la présidentielle, ne veut pas entendre parler de concertation. Il veut bénéficier des voix de tout l’ex-Pastef pour devenir Président de la République.

Diomaye est conscient que si Sonko participe à l’élection, sa candidature n’aura plus raison d’être présentée au détriment de celle de son patron. Ce qu’il refuse carrément car il figure sur la liste définitive des candidats déjà publiée par le Conseil Constitutionnel. Sur les plateaux télés, c’est la guerre entre les pro Sonko et les pro Diomaye sur la participation ou non de l’ex-Pastef à la concertation nationale demandée par Macky Sall.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn