La Raddho demande la poursuite de la vague de libération des «détenus politiques»

Les organisations de défense des droits humains se réjouissent de la libération de détenus arrêtés dans des événements politiques. La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (Raddho) renseigne dans un communiqué que ce sont 664 détenus qui «auraient recouvré la liberté et rejoint leur famille entre jeudi 15 et vendredi 16 février 2024».

Pour cette organisation, «dans un contexte pré-électoral aussi complexe, de tels élargissements vont certainement contribuer à décrisper l’atmosphère politico-sociale et créer les conditions d’une campagne électorale plus ouverte, pouvant permettre aux millions de Sénégalais de se faire une meilleure idée des offres politiques des candidats à l’élection présidentielle». Toutefois, le Secrétaire général de la Raddho souligne que «cette vague de libérations ne doit pas nous faire oublier que la plupart des personnes qui ont recouvré aujourd’hui la liberté, avaient été arbitrairement arrêtées et illégalement détenues dans des conditions extrêmement inhumaines».

D’après lui, «il est donc impératif, dans un pays dont la Constitution proclame que la personne humaine est sacrée et inviolable, et que l’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger, que les conditions d’arrestation et de détention des personnes soient respectueuses de la dignité humaine». Dans ce cadre, Sadikh Niass et ses collaborateurs demandent «à l’Observateur national des lieux de privation de liberté de veiller à ce que de telles pratiques, qui ne sont pas dignes d’un pays dont la Loi fondamentale proclame le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen, ne restent pas impunies».

En outre, la Raddho invite l’Etat à poursuivre «la libération de tous les détenus politiques en vue de consolider la paix sociale et politique, de cesser toutes les pratiques policières et judiciaires (traitements inhumains et dégradants, voire actes de torture, retours de Parquet, refus systématiques des mesures de liberté provisoire par le procureur de la République) qui portent atteinte aux droits fondamentaux des citoyens». Il lui est aussi demandé de «prêter une attention particulière à la situation des élèves et étudiants qui viennent d’être libérés et qui ont besoin d’un soutien psychologique et pédagogique pour reprendre rapidement leurs études».

Les défenseurs des droits humains veulent aussi que des consultations soient rapidement engagées «avec tous les acteurs du secteur de la Justice, afin de trouver rapidement une solution aux arrestations arbitraires et aux détentions longues et/ou illégales des citoyens». Par ailleurs, la Raddho demande «particulièrement à la Cour d’appel de Dakar, chargée par le Code électoral (article Lo 130) de veiller à l’égalité entre les candidats, de prendre toutes les dispositions pour que le candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement en détention préventive, puisse obtenir la liberté provisoire et mener sa campagne dans les mêmes conditions que les autres candidats à l’élection présidentielle».