La recrudescence des accidents de la route notée ces derniers jours, avec un nombre record de tués sur la route, interpelle.

Moustapha Diakhaté, ancien député et ancien président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar, demande à l’Etat de retirer de la circulation tous les véhicules « 7 places » souvent impliqués dans des accidents.

« En raison de leur âge très avancé, elles (ces voitures : ndlr) ne devraient plus disposer d’une licence de transport en commun », insiste l’ancien chef de cabinet du président de la République.

Dans le quotidien L’As, relève une contradiction sur les mesures en vigueur relatives à l’importation des véhicules, « C’est un paradoxe de limiter à 8 ans les véhicules importés et de laisser circuler de vrais tombeaux ouverts, âgés de plus de 30 ans », note-t-il. Diakhaté a également plaidé pour l’interdiction des modifications apportées aux bus importés.