L’ex-édile de la capitale termine 900 jours de prison jeudi prochain

Jeudi prochain, l’ex-maire de Dakar fait, 900 jours de prison à la célèbre Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, nous renseignez les Échos.

Le journal indique que ses proches et partisans s’organisent depuis un certain temps pour marquer d’une pierre blanche ses 900 jours de prison. Mieux, des réunions ont été tenues à la permanence Pape Babacar Mbaye de Grand-Yoff en ce sens.

Pour rappel, c’est au terme d’un procès-marathon que Khalifa Sall et Cie sont reconnus coupables d’escroquerie de deniers publics et de faux en documents administratifs. L’ex-édile de la capitale a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de Fcfa d’amende.