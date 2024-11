La révolte du bas peuple…fait gagner Ousmane Sonko

Ousmane Sonko et son parti Pastef sont sortis largement vainqueurs des élections Législatives anticipées du 17 novembre 2024. Le Pastef s’est imposé dans près de 40 départements sur les 45 que compte le Sénégal. Le leader du Pastef peut s’attendre à avoir près de 130 députés sur les 165 de l’Assemblée nationale. Et ce score, Ousmane Sonko le doit à une frange du peuple en colère.

Ceux qu’on nomme le « bas peuple » ont parlé pendant la présidentielle. Et malgré tout ce qui s’est passé pendant 8 mois au Sénégal, ce bas peuple a encore confirmé Ousmane Sonko. Les difficultés du quotidien, les scandales avec Cheikh Oumar Diagne, l’ASER, l’ONAS et l’augmentation du chômage n’ont rien changé dans le vote du « bas peuple »…

Il est clair que la majeure partie des intellectuels n’a pas voté pour Ousmane Sonko. La déception des intellectuels est palpable. De l’arrêt des travaux de construction à la manipulation des chiffres de la dette et de la croissance, en passant par les interdictions de voyages, les accusations à l’encontre des anciens dignitaires et la situation économique catastrophique, Ousmane Sonko est devenu l’homme à abattre de ceux qui sont considérés comme des « privilégiés » de la société, des industriels, des hommes et femmes d’affaires, de plusieurs fonctionnaires mais aussi des politiciens qui se sont tous ligués contre lui.

Mais Ousmane Sonko n’en a cure de tous ces mécontents. Il sait qu’il peut compter sur le bas peuple.

Le bas peuple, c’est ceux qui se sont sentis opprimés depuis des années ou qui ont vu leurs parents souffrir de la puissance d’un pouvoir qui privilégiait une classe bourgeoise.

Ce bas peuple, ce sont ces personnes qui souffraient pour payer une ordonnance et étaient contraints d’aller supplier un petit bourgeois de politicien qui leur filait un billet en les snobant.

Ce bas peuple, c’est la domestique (boy ou bonne) de maison qui essuyait les injures d’une patronne arrogante et les moqueries de ses progénitures incontrôlables.

Ce bas peuple, c’est le frère, la sœur, le cousin et la cousine de la famille qui sont jaloux de l’ascension de ce responsable de famille qui a deux voitures, deux femmes et des entrées à la présidence.

C’est ce bas peuple qui se venge en votant Ousmane Sonko.

Le cas de la bonne

Un père de famille assez aisé, interpelle sa bonne sur les élections Législatives à venir. Il lui demande : « Mais pour qui voteras tu aux législatives ? ». La bonne répond instantanément : « Pour Ousmane Sonko ». Le patron surpris, retorque : « Pour toi qui est mouride, cela ne te fait rien de voter pour un proche de Sonko et Diomaye qui s’en prend à Touba. Tu sais que cheikh Oumar Diagne a insulté Touba et Tivaouane ? ». Et la bonne de confession mouride riposte : « ce sont les ennemis de Sonko qui inventent ces choses. Et cela n’a rien à voir avec Sonko. Je vais voter pour lui ».

Le cas de l’employé

Un chef d’entreprise reçoit les sollicitations d’un de ses employés qui souhaite acheter les fournitures de ses enfants qui doivent aller à l’école. Le patron lui dit l’air grave : « tu sais, nos comptes bancaires sont bloqués depuis l’arrivée de Sonko. Nous sommes en règle avec le fisc mais nous avons une saisie administrative à tiers détenteur (saisie ATD). Et pour la rentrée de tes enfants, franchement je n’y peux rien, je suis désolé ». L’employé, sourire pernicieux aux coins des lèvres, dit à son patron : « Parle avec Sonko, c’est un homme gentil, il va débloquer ton compte »

Le cas du parent hypocrite

Assise dans son salon, une femme d’affaire reçoit la visite de son cousin qui est un habitué de la maison. Il y vient chaque fin de semaine solliciter la dépense hebdomadaire de sa famille.

Le cousin est un débrouillard qui vit dans la maison familiale avec ses deux épouses. Il a 7 enfants dont deux déscolarisés qui sont dans le commerce de la friperie grâce à la femme d’affaires. Le cousin balance : « tu vois tout ce qui se passe à l’aéroport. Des personnes sont interdites de voyage. Des fonctionnaires, des anciens DG et ministres et des hommes et femmes d’affaires. Attention à toi (avec le rire moqueur qui accompagne son expression corporel), tu risques aussi d’être victime de Sonko et de ses interdictions de sorties du territoire ».

Ah ce bas peuple vengeur

La bonne a voté pour Sonko en voulant se venger de cette classe riche qui se moque de sa condition de domestique. L’employé a voté Sonko en voulant voir son patron faire faillite et devenir plus pauvre que lui. Et le cousin a voté Sonko en espérant voir sa parente femme d’affaires devenir la risée de la famille. C’est ce bas peuple vengeur qui veut prendre sa revanche sur les classes bourgeoises et intermédiaires. Ils ne votent pas Sonko pour son idéologie politique…ils votent Sonko pour renverser la pyramide de la société…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn