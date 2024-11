Barthélémy Dias perd deux fois…contre Sonko et Pastef

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est imposé aux élections législatives du 17 novembre 2024. Ousmane Sonko et ses camarades ont obtenu une large victoire . Les patriotes n’ont laissé aucune marge de manœuvre à leurs adversaires. Les nombreuses listes en compétition n’auront pas suffi pour arrêter la razzia du parti au pouvoir. Le bonheur des «Sonko boys» fait le malheur de Barthélémy Dias. Le maire de Dakar s’est incliné deux (2) fois face à la toute puissance du PROS et ses poulains.

Les élections du 17 novembre 2024 auront permis aux sénégalais de régler le problème de leadership entre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko. Voilà deux amis devenus des ennemis. Le leader de Pastef a pris des distances avec celui qu’il a surnommé «Judas» à cause du dialogue national. Les patriotes ne pardonnent toujours pas à Dias-fils d’avoir répondu à l’appel de Macky Sall. Une «traîtrise» qui a creusé un grand fossé entre les anciens compagnons politique. Car faut le rappeler, l’actuel maire de Dakar ne s’est pas laissé marcher sur la langue par Pastef.

Ces élections législatives étaient un excellent baromètre pour taire cette querelle. Barthélémy Dias a perdu son combat contre Ousmane Sonko. «C’est moi qui lui ai donné la mairie de Dakar, mais il m’a déçu…», avait lancé le patriote en chef en pleine campagne. En réponse, Dias-fils avait déclaré qu’il s’agit d’une contre-vérité pure et dure. Et qu’il urgeait d’envoyer le candidat du Pastef chez un psychiatre pour qu’il soit diagnostiqué. Barth a informé qu’il était maire en 2009, puis en 2014 avant d’être député et s’est demandé où était Ousmane Sonko en ce moment.

Malheureusement, les résultats de ce dimanche semblent confirmer Sonko. Barth a non seulement perdu la bataille de Dakar. Mais il n’a même pas été capable de gagner son propre bureau de vote. Au centre Mass Massaer Niane 1, le leader de la coalition «Sam Sa Kaddu» a été renversé par le parti au pouvoir. Sur les 580 inscrits, il y’avait 333 votants et un nul. «Sam sa Kaddu» a obtenu 138 votants contre 172 pour Pastef. Jam Ak Njariñ a eu 03 voix. Une défaite qui pousse les observateurs à s’interroger sur l’avenir politique de Barth.

Au moment où Barth perdait, Sonko a tout raflé à Ziguinchor. Ce qui confirme la suprématie de Sonko sur Barthélémy Dias. Et le maire de Dakar a aussi perdu contre un autre membre de Pastef. Ces scores, qui continuent de tomber, confirment qu’un nouveau «Borom Ndakarou» se dessine. Et ce n’est pas Barthélémy. Mais plutôt un poulain de Sonko qui n’était même pas favori pour ces joutes électorales. C’est un outsider qui a battu l’opposition à Dakar.

Il s’agit de Abass Fall. Depuis qu’il a été éjecté de la mairie de Dakar, le membre de Pastef cherche à prendre sa revanche contre Barthélémy Dias. Aidé par Khoureychi Thiam, Djamil Sané et Maimouna Dieye, Abass a surclassé son ancien boss et sa tête de liste départementale. Pour Pastef, c’est Abass le nouveau maître incontesté de la capitale sénégalaise. Un véritable échec pour le leader de la coalition «Sam Sa Kaddu». Il vient de donner à son ex numéro 2 de quoi se vanter pour les élections municipales.

Barthélémy Dias fait partie des plus grands perdants aux élections du 17 novembre. Le maire de Dakar n’a jamais cru que la capitale sénégalaise tomberait sous l’escarcelle du parti au pouvoir. Pour lui, le Pastef n’avait aucune chance face à Macky Sall, Serigne Moustapha Sy et Amadou Ba. Malheureusement pour lui, les sénégalais ont pris un chemin différent du sien. Barth tombe ainsi une deuxième fois face à un candidat qui ne pesait rien sur le plan politique. L’opposition doit commencer à tirer toutes les conséquences du vote des sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn