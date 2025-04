«A Monsieur le ministre de la Justice ne cédez pas à la pression» (Par Mouhamed Diop Journaliste)

A Monsieur Ousmane Diagne ,Ministre de la Justice Ne cédez pas à la Pression!

Le temps de la justice n’est pas le temps de la politique.

En effet , alors que le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, montait au créneau pour défendre l’indépendance des magistrats et rejeter les critiques liées à la lenteur de la justice à l’assemblée Nationale,le président Bassirou Diomaye Faye a, à son tour, abordé la question de manière plus politique lors de son face à face avec la presse en invitant les Sénégalais à mettre la pression sur la justice.

Une déclaration qui fait énormément peur venant du Président de la République et qui suscite d’énormes interrogations.

Faut-il toujours rappeler la théorie de la séparation des pouvoirs qui plaide pour que chacun d’entre eux soit exercé par des organes distincts, indépendants les uns des autres.

Cependant le constat est que depuis cette sortie du chef de l’État sur la justice,on constate des interpellations venant de partout tentant de mettre la pression sur le ministre de la justice,ce qui est inacceptable.

Où est donc la rupture ? Qu’est-ce qui a changé entre temps.

L’heure n’est pas au règlement de comptes .Le Sénégal a aujourd’hui besoin de tous ses fils pour se redresser.

Dans les années,les mois ,les semaines et les jours à venir,les Sénégalais vont vivre des moments encore difficiles ,alors on a besoin d’un gouvernement mobilisé, conscient des enjeux et capable de nous trouver des solutions mais hélas ce n’est pas le cas !

Monsieur Ousmane Diagne ,refusez toute pression.

Et comme vous l’avez si bien dit ,la justice ne se fait pas dans la précipitation.Oui on compte sur vous, votre clairvoyance et votre sens très élevé des responsabilités. Et surtout, refusez d’exercer une pression sur les magistrats qui doivent dire le droit , rien que le droit en toute indépendance.

Mouhamed Diop

Journaliste