Un super premier ministre : «Le Sénégal est en danger», selon Ansoumana Dione

Un Super Premier Ministre, des Ministres, des Directeurs Généraux FORTS et un Président de la République faible : le Sénégal en DANGER ! Malheureusement, l’essentiel de ces propos inédits sont du chef de l’Etat, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE qui faisait face à la presse, ce 04 avril 2025 qui marque la célébration du soixante-cinquième anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. En vérité, il s’est déchargé de cette fonction de Gardien de la Constitution que le peuple sénégalais lui a souverainement confiée. Il ne devrait pas procéder de la sorte, les pouvoirs du Premier Ministre, ne pouvant pas être plus sacrés que ceux du chef de l’Etat.

A vrai dire, le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a reconnu toute son impuissance vis-à-vis de son Premier Ministre, ses Ministres et autres Directeurs Généraux. Il ne pouvait rien faire, du tout, lorsque Monsieur Ousmane SONKO, chef du Gouvernement, s’est opposé à certaines de ses nominations de personnalités à de grands postes de responsabilités. Des Directeurs Généraux qui mettent un terme à des contrats de travailleurs sénégalais et de façon injuste et arbitraire, une telle chose n’est possible que lorsqu’un Président de la République faible gouverne un pays. Le peuple n’a jamais élu son Excellence Bassirou Diomaye FAYE pour transposer son pouvoir à un homme.

Que l’on se dise la vérité. Le Président Bassirou Diomaye FAYE a totalement trahi son serment prêté devant les sept sages du Conseil Constitutionnel. Conséquences de cette situation inédite, nous vivons une réelle crise d’autorité, la population étant abandonnée à son sort, avec un Premier Ministre, des Ministres et des Directeurs Généraux qui ne travaillent que pour le propre camp. En clair, le Président Bassirou Diomaye FAYE nous a appris dans ses propos face aux journalistes qu’il n’est qu’un simple Gardien du Palais de la République. C’est pourquoi, il a trouvé normal ces licenciements de plus de trois mille travailleurs dont les contrats, dit-il, sont arrivés à terme. Quelle ignorance !

Si le peuple sénégalais a choisi son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE comme Président de la République, c’est pour qu’il assume cette noble fonction. Le Sénégal est devenu comme un voyageur qui quitte la gare routière pour prendre le chemin du développement. Juste après le départ, le conducteur descend du véhicule et donne le volant à son apprenti qui, non seulement ne connaît pas la destination mais, avait son propre itinéraire différent de celui des sénégalais. Il reste à savoir si ces derniers accepteront ce voyage à risque qui ne laissera personne indifférente. Le choix d’un chef d’Etat est une responsabilité et les citoyens doivent en être conscients.

Le 06 avril 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)