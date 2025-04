Le pouvoir des mots et les mots du pouvoir (Par Alassane Kitane)

LE POUVOIR DES MOTS ET LES MOTS DU POUVOIR

De la codification d’une langue aux différents stratagèmes pour l’enrichir (institution d’une académie, choix d’une langue officielle, etc.) les pouvoirs politiques et leurs alliés dans les sciences ont toujours cherché à contrôler le langage, les langues ; bref, nos façons de parler. Façon de parler et façon de penser étant intimement liées, les pouvoirs politiques pensent qu’en contrôlant le langage, ils peuvent avoir un accès à nos pensées et peut-être même les contrôler. Pourquoi : Burba Jolof et non buru Jolof ? Pourquoi, au Walo, le mot brack (titre du souverain) est consacré ? Il se dit que brack serait dérivé de Barka Bo Mbooc (Mbodj) du nom du premier successeur du légendaire Ndiadiane Ndiaye. Ce bref détour dans le passé n’est qu’un prétexte pour parler de l’actualité, du moins de deux faits saillants.

Le premier est la polémique suscitée par la critique que le chroniqueur de TFM, Badara Gadiaga a faite au Président Diomaye en lui rappelant ses propos sur certains choix de Macky concernant l’armée. Dans la vidéo visée, on entend l’actuel président reprocher à son prédécesseur d’avoir opté pour une militarisation excessive et ridicule. Pour le chroniqueur, la satisfaction que les Sénégalais, au premier chef desquels le Président, ont de voir leur armée disposer de matériels aussi sophistiqués infirme la position que ce dernier avait jadis, quand il était dans l’opposition. Pour Gadiaga, en effet, cette remarque vise à appeler les hommes politiques à faire preuve de responsabilité lorsqu’ils parlent de l’armée. Les partisans de Diomaye, en croisade contre le chroniqueur depuis quelques temps s’acharnent sur l’impertinence du chroniqueur qui n’aurait pas compris le sens du mot militarisation. Mais à y regarder de plus près, ceux qui ne comprennent pas sont plutôt de l’autre côté.

Militarisation ne signifie pas la même chose que militarisme et ce, même si le radical est le même. Nous avons tous entendu parler de militarisation de la frontière russo-ukrainienne juste avant l’éclatement ouvert du conflit. On entend par militarisation, le fait de doter (un État ou une région) de moyens militaires. En revanche, militarisme en politique désigne le sentiment et le système de pensée des personnes favorables à l’armée et à son intervention dans les affaires de l’État. Le militarisme peut encore signifier la suprématie de l’armée (dans un gouvernement ou un système politique) : on parle par exemple de militarisme d’une dictature. Au regard de ces précisions, soit c’est l’ancien opposant qui avait mal exprimé ses idées en parlant de militarisation alors qu’il pensait militarisme, soit ce sont ses partisans qui, voulant noyer le chroniqueur, ont fait fausse route.

Le second fait saillant de l’actualité concerne les fautes de langues commises par le Président dans ses différentes interventions. C’est clair que tout le monde fait des fautes, y compris dans nos langues nationales. Cependant, il faut être sérieux, la rigueur dans l’expression n’a rien à voir avec le fait que la langue officielle soit étrangère ou pas. Soyons réfléchis et cohérents si nous ne voulons pas sombrer dans la médiocrité ad vitam aeternam. Partout dans le monde, quand une autorité fait preuve de légèreté dans l’usage de la langue, la presse et les citoyens le lui font remarquer : ça fait partie des nombreuses formes d’expression du contre-pouvoir. Que Diomaye commette des fautes de français n’a rien d’extraordinaire ; en revanche, vouloir l’en excuser en accusant la langue nous rappelle l’allégorie du vilain qui maudit le miroir. Il faut arrêter d’être l’avocat du diable et de faire l’apologie de la médiocrité. Ce n’est pas en mettant les autorités au-delà de toute critique qu’on va les aider : même dans les religions, il y a de la critique et suffisamment d’espace pour la délibération

C’est proprement inadmissible de voir des enseignants reprocher à des apprenants les fautes qu’ils font en classe et de justifier celles commises par le Président de la république, encore qu’on ne lui reproche d’avoir fait une faute, mais d’en faire trop ! Evoquer le caractère colonial de la langue française pour disculper le président ne me semble pas seulement exprimer une mauvaise foi : je pense qu’il y a une grande ignorance derrière. Car comment se rebeller contre le français de façon si artisanale alors qu’on conserve des institutions pensées et codifiées par et dans cette langue ? Mieux, ceux qui parlent de la nécessité de recourir aux langues nationales pour prétendument régler un épiphénomène à la place de la chose même, sont aujourd’hui le vrai problème des langues.

Ils le sont d’abord parce qu’ils déplacent le problème vers des pseudos problématiques superflues et sans aucun ancrage géopolitique. Ils le sont ensuite parce qu’ils accusent la langue française d’une faute commise par le système éducatif. Ils le sont en outre parce qu’ils savent pertinemment qu’au moment où nous parlons, rien n’a été fait pour que la suprématie de la langue française soit remise en cause. Ils le sont enfin parce qu’ils occultent un problème qu’on n’a pas encore réglé : la diversité des langues codifiées et le problème du choix d’une langue officielle dans laquelle les institutions (à commencer par l’école) vont fonctionner.

C’est facile de dire, « mais oui, chacun va apprendre dans sa langue maternelle », « les gouvernants s’exprimeront dans la langue de leur choix », « en Suisse, il y a tant de langue), et autres arguties simplistes. Les choses sont plus complexes que cela. On ne peut pas s’enfermer dans une sorte de patriotisme linguistique et promouvoir un patriotisme politique. Il faut qu’on s’interroge sur la façon dont le problème s’est posé dans d’autres pays. Les han en Chine représente 90% de la population, mais la langue han est plus diversifiée en termes de dialectes que la langue sérère. Sait-on comment le mandarin s’est imposé comme langue officielle. En Russie on parle tatar, tchouvache, bachkir, bouriate, ingouche, kalmouk, tchouktche, iakoute, oudmourte, mordve, etc. : comment le russe a supplanté les autres langues ? Au Sénégal, la question est taboue : tout le monde sait que le wolof est majoritairement parlé dans ce pays, mais peu concèdent à le voir remplacer le français (je ne suis pas wolof, je suis pragmatiste). Que faire ?

Alassane K. Kitane