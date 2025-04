Un nouveau centre de données au Sénégal…le RESTIC salue la mesure

Le RESTIC salue et magnifie la décision de PAIX Data Centres, fournisseur de premier plan de centres de données en Afrique, de construire et d’exploiter un centre de données ultra-moderne à Dakar, Sénégal. Une infrastructure stratégique pour l’économie numérique et l’intelligence artificielle et qui marque pour PAIX Data Centres pour le maillage du continent en actifs critiques de dernière génération pour pour sauvegarder les données pour les administrations et les entreprises. L’entreprise est déjà présente à Accra au Ghana, à Nairobi au Kenya et à Djibouti et aujourd’hui à Dakar au SENEGAL. Les câbles sous- marins participent à cette attractivité.

Ce nouveau centre de données, qui constitue le cœur des réseaux numériques, est le sixième au Sénégal âpres ceux déjà mis en œuvre par les pouvoirs publics, les operateurs de télécommunications et des entreprises d’infrastructures comme PAIX data, Axian et autres . C’est une performance pour nos autorités qui ont facilité ces investissements afin de booster l’attractivité du secteur auprès des investisseurs et bientôt des GAFAM. Le RESTIC avec ses partenaires compte proposer des centres de données de Tier 2 pres des centrales solaires installées au SENEGAL.

Africa 50, un bailleur multilatéral actif sur le continent a accompagne’ cet investissement avec plus de 13 milliards de F CFA pour participer à la transformation digitale qui s’accélère sur le continent ou bientôt nous aurons 1,5 milliards d’africains c’est-à-dire le grand marche’ pour le numérique et l’intelligence artificielle.

Le RESTIC encourage ces investissements et invite le secteur privé sénégalais et les professionnels du secteurs à plus d’agressivité et d’anticipation pour les besoins de l’écosystème numérique et l’offre de projets pertinents avec l’appui de l’APIX, FONSIS des organisations professionnelles et patronales.

Avril, 2025

Le Bureau exécutif