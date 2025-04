Drone malien abattu : L’AES condamne fermement l’attaque algérienne

Le Collège des Chefs d’État de la Confédération AES, dirigé par le président de la Transition malienne, le Général d’Armée Assimi GOIΙΤΑ, a exprimé dimanche son regret après la destruction d’un drone des Forces Armées du Mali par le régime algérien, le 31 mars 2025, à Tin-Zaouatène, dans la région de Kidal.

Selon le Collège, cet acte constitue une agression envers tous les États membres de la Confédération AES, visant à déstabiliser la région et à promouvoir le terrorisme. L’incident a empêché la neutralisation d’un groupe terroriste planifiant des attaques contre la Confédération.

Le Collège condamne fermement cet acte, souligne qu’il viole le droit international et met en danger les relations fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et l’Algérie. Il a également décidé de rappeler pour consultations les ambassadeurs des États membres en Algérie et a exigé du régime algérien une posture constructive pour la paix et la sécurité de la région.

La Confédération AES réaffirme son engagement dans la lutte contre le terrorisme et assure que ses forces de défense restent mobilisées pour garantir la sécurité de ses populations.