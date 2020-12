La RTS et l’UVS signe un accord de partenariat pour…

Les deux structures mutualisent leurs expertises au bénéfice de l’éducation, de la formation professionnelle et de la production de contenus éducatifs, à travers une convention de partenariat

Le lundi 23 novembre 2020, la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) et l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) ont signé une convention de partenariat afin de renforcer leur collaboration. Plus qu’une alliance, cette coopération constitue un élément déterminant de la philosophie qui anime les 2 institutions. La télévision nationale du Sénégal, leader dans le paysage médiatique et la première université publique numérique du Sénégal vont ainsi travailler en étroite collaboration dans des domaines d’intérêt commun pour contribuer à la transformation des systèmes d’apprentissage et renforcer les capacités des professionnels du secteur audiovisuel. Les principaux axes de coopération concernent la co-création d’une chaîne thématique UVS RTS, la coproduction de programmes audiovisuels, le transfert de technologie, les échanges et la mobilité du personnel, l’accompagnement, par l’UVS, de la création d’une Académie de l’audiovisuel, le renforcement de capacités dans les métiers de l’audiovisuel et de la communication digitale et l’accompagnement pour les stages et l’insertion professionnelle des étudiants.

Monsieur Racine TALLA, Directeur Général de la RTS et le Pr Moussa LO, Coordonnateur de l’UVS qui ont procédé à la signature, étaient accompagnés de leurs principaux collaborateurs. « Cette convention vient à son heure, au moment où l’Etat du Sénégal, à travers le Ministère de l’Education nationale (MEN) et la RTS, a mis en place une chaîne télévisée éducative dénommée Canal Education qui s’est beaucoup illustrée durant la pandémie », s’est exprimé le DG de la RTS avant de rappeler le concours à forte valeur ajoutée des équipes de l’UVS dans la réalisation de ce projet.

Pour le Pr Moussa LO : « c’est une convention aux perspectives intéressantes et ambitieuses qui, au-delà de l’accompagnement des personnels des deux structures, offre de nombreuses possibilités d’insertion professionnelle aux étudiants de l’UVS inscrits dans les formations liées à la communication, au numérique et à l’audiovisuel. »

Quatre communications présentées par les experts des deux institutions sur les avantages comparatifs du numérique dans le cœur de métier de l’UVS et de la RTS ont suivi les discours des deux autorités et ont permis de mieux appréhender les convergences et les axes du partenariat.