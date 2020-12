Blaise Pascal Cissé écrit à Ousmane Sonko…

Devrais-je vous rappelez le contenu de nos échanges lors de notre première rencontre ?

Devrais-je vous rappelez mes injonctions et vos propres propos sur concernant ces » Gens du système » avec qui vous avez choisi d’être de connivence aujourd’hui et sous une forme des plus saugrenues et à ma grande surprise ?

Devrais-je vous rappelez les orientations définies par nos soins et qui vous sont à plusieurs fois inculquées lors de nos multiples échanges téléphoniques…

Et le tout s’inscrivant dans le cadre du combat contre ce système incarné par toute une classe politique face à laquelle nous continuons d’appeler à faire table rase ?

Je suis désolé, vous faites un mauvais élève !

Comment pouvez-vous biaiser ainsi un litige en cours d’instruction au niveau du tribunal et grave portant sur un supposé détournement des biens publics de ce pays au détriment du contribuable sénégalais ?

Comment pouvez-vous avec sans aucune gêne motiver votre démarche par des calculs politiques Politiciennes qui voilà depuis Mathusalem constituent l’arme principale toujours usée contre le bas peuple et par les gens du système ?

Cher Sonko

Permettez-moi d’emprunter à la physique sa notion du barycentre pour vous offrir les capacités devant être requises pour une bonne détermination du point d’équilibre de cette ensemble de masses ponctuelles ( je sous entend ce système dont apparemment vous cherchez vaille que vaille à bâcler le combat contre ce dernier ).

J’espère ne pas assister à une énième dérobade face à nos inlassables interpellations .

Président

Blaise Pascal Cissé