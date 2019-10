La sale guerre des coulisses du Palais de…Macky

Il ne se passe pas un seul jour où l’on ne voit pas les partisans de Macky se tirer les uns sur les autres par presse interposée.

Hier d’un côté, c’était Aminata Touré qui faisait la UNE de l’Obs comme étant la plus pressée pour succéder à Macky. Un autre jour, une source malintentionnée avait trompé la vigilance de notre rédaction sur une supposée participation de Mimi à la cagnotte de Massalikoul Jinaan.

Et de l’autre c’était l’ancien Premier ministre, actuel Ministre d’Etat secrétaire général de la Présidence (ME-SGPR) d’être victime d’un fake news qui faisait de lui un grabataire dans la capitale française. Et ce n’est pas tout…Un quotidien de la place l’accusait de vouloir faire partir la DMG du Palais…

Et ce qui bizarre dans tout ça, c’est que l’on connaît les commanditaires de ces articles mensongers et diffamatoires. Ils ne se cachent pas. Dans plusieurs démentis, on citait des responsables de l’APR.

Quelle est l’attitude ou le comportement de Mimi Touré qui fait d’elle une femme pressée ?

Et pourquoi toutes ces manigances et complots ont leurs commanditaires non loin du Palais de Macky Sall ou peut-être même dans le Palais.

Le président Macky Sall doit nettoyer ses écuries sinon il risque de passer un mandat très mouvementé.

La Rédaction de xibaaru