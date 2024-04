Dimanche, un communiqué signé par le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (Apr) a été publié pour fustiger l’annulation des derniers décrets de Macky Sall par Bassirou Diomaye Faye. Mais des heures plus tard, un nouveau communiqué a été publié, contredisant ce premier décret.

Six (6) jours après leur départ du pouvoir, les membres de l’Apr ne semblent plus ramer dans le même sens. Le nouveau communiqué publié par les hommes de Macky Sall, contredisant le premier, le démontre. « Un communiqué daté du 7 avril 2024 et portant la signature du Secrétariat exécutif national de l’Apr (Sen), a été rendu public. De quel Sen s’agit-il ? Quand et où s’est-il réuni? En présence de qui ? Cette manipulation d’un groupe téléguidé n’engage pas le parti. L’obligation première du parti dans la situation actuelle, est plutôt de faire l’évaluation de l’élection du 24 mars, de situer les responsabilités dans la défaite de son candidat, en particulier celles de son président, et d’en tirer toutes les conséquences », lit-on.

Le premier communiqué, pour rappel, fustigeait l’annulation des décrets de Macky Sall nommant notamment le président de la Cour suprême et portait la signature du SEN de l’APR.