La Senelec signe un accord de 130 milliards avec Vinci Énergies

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a signé un accord de plus de 130 milliards de francs CFA avec le groupe Vinci Énergies, acteur mondial des métiers de concessions, de l’énergie et de la construction, employant plus de 272 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Il a pour objectif de renforcer la capacité énergétique du pays à travers la réalisation d’un ensemble d’infrastructures et de distribution d’électricité sur 1350 km de ligne de transport et réseaux de distribution

En effet, « ce contrat d’une durée de trois ans, mobilisera plus de mille personnes pour le déploiement de 1350 km de lignes de transport d’électricité aériennes et souterraines en haute tension très haute tension, permettant le raccordement de plusieurs milliards de foyers. Il est également prévu la réalisation de huit postes de transformation en très haute tension », détaille L’As. Qui ajoute que « le pilotage du réseau sera aussi étendu » avec « la mise en place d’une interface de télé conduite et de détection de défauts aériens et souterrains communicants. »

Les équipes locales bénéficieront de formation et de transferts de savoir-faire, par le biais des entreprises françaises et marocaines de Vinci Énergies.