Affaire des faux billets : Le marabout et son chambellan balancent l’Imam

Après la saisie record de 1,5 million d’euros (environ 1 milliard F CFA) en toc, 3 milliards de francs Cfa en billets noirs ont été saisis, lors d’une enquête menée entre Dakar et Thiès. Dans le viseur de la police de Diamaguène-Sicap Mbao, les principaux animateurs de ce trafic ont été aussi appréhendés. Parmi les suspects, L’Observateur cite l’Imam de « Km 50 », une localité située non loin de Sébikotane. L’Imam A. A. Pouye a été cueilli hier vendredi après avoir été balancé par ses deux présumés complices : un marabout et son chambellan, poursuit le journal.

D’après la source, tout est parti d’une tentative de lavage de liasses de dollars en billets noirs. L’Imam, qui détenait les faux dollars s’en ouvre au nommé Thiandoum, chambellan et membre d’un cercle restreint du marabout S. B. Aidara, très connu à Thiès. « Après plusieurs rencontres, le marabout accepte de financer l’opération. Imam Pouye lui remet alors les billets noirs et retourne tranquillement à Km 50 pour continuer à diriger les prières, en attendant que l’opération de lavage soit effectuée pour percevoir sa part », rapporte L’Obs.

Qui poursuit : « Il ne restait plus alors au marabout et son chambellan qu’à trouver un technicien doté d’une bonne expertise en la matière. Mais en cherchant le technicien qui maîtrise la solution chimique pour laver les billets noirs, l’affaire s’est ébruitée. Elle est ainsi captée par un agent infiltré de la police. ». C’est ainsi que deux des faussaires seront surpris au terme de plusieurs jours de filature dans le salon du marabout. Selon le journal, l’enquête a établi qu’ils n’en étaient pas à leur coup d’essai. Autrement dit : les trois animent depuis longtemps un réseau de faux monnayage entre les localités de « Km 50 », Sébikotane et Thiès.

Le technicien, qui était venu avec son assistant, a profité de la confusion pour prendre la fuite. Il est activement recherché. Au domicile du marabout où les policiers ont donné l’assaut, la fouille d’un sac saisi sur place, s’est soldée par la découverte de plusieurs liasses de faux dollars. Après la saisie du sac suivie de l’arrestation du marabout et de son chambellan, les limiers ont fouillé de fond en comble la maison et découvert un pistolet automatique soigneusement caché dans une armoire. Le marabout a reconnu qu’il ne détenait pas d’autorisation de port d’arme. Le convoi a bifurqué à « Km 50 » où l’Imam sera embarqué à son tour, rejoignant ses acolytes à bord.