Birahim Camara : « Le Sénégal est malade de ses… »

Pour Birahim Camara du parti Socialiste, « Le Sénégal, comme tous les pays francophones d’Afrique, est malade de ses institutions mécaniquement importées de la France dominatrice, néocolonialiste, condescendante et paternaliste ».

Selon ses intérêts, celle-ci engage le destin du Sénégal qui, pour son émergence, doit rédiger sa constitution en adéquation avec ses traditions, ses us, ses coutumes, son histoire, son identité, ses croyances et ses valeurs culturelles qui partout dans le monde, forment de base à toute constitution écrite ou orale des états (monarchie, république, fédération confédération etc) .

Les sources de droit, la forme d’organisation et de fonctionnement de notre l’état découlent de la face hideuse de l’héritage colonial.

Est donc venu le temps de remettre les pendules à l’heure et de la rupture en pointant du doigt les racines du mal.

Certes la république reste compatible avec la forme étatique de nos réalités mais là où le bât blesse, c’est d’avoir :

1/ rendu obligatoire la nationalité exclusivement sénégalaise, la maîtrise de la langue française, l’encadrement de l’âge des candidats à la présidentielle, la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels.

2/ permis la multiplication des assemblées budgétivores comme le CESE, HCCT, des agences, des directions générales, des contrats plus politiciens que spéciaux et des établissements publics clientélistes au détriment des valeurs civiques et morales du sénégalais aliéné, rectifié et chosifié durant quatre siècles.

3/ privilégié la politisation de toutes nos administrations faisant de la justice, du droit, des libertés individuelles et collectives, de la dignité voire du sens de l’honneur de simples conjectures qui favorisent l’avènement et l’épanouissement de la médiocrité.

4/ concentré tous les pouvoirs civils, militaires, économiques, entre les mains du président de la république qui définit la politique de la nation ainsi devenant la clef de voûte ou l’alpha et l’oméga des institutions.

Il réfléchit seul, décide seul et se trompe seul mettant probablement en jeu les intérêts supérieurs de la nation.

Le Président de la République investit les candidats des assemblées territoriales et nationales à la tête desquelles il impose ses choix.

Dans ces simples conditions, on est en droit de s’interroger sur la portée ou la réelle signification de la séparation des pouvoirs au Sénégal.

Maître incontestable des calendriers républicain et national, il dispose du pouvoir de dissolution de l’assemblée nationale et de prorogation des mandats des élus locaux et nationaux au demeurant détenteurs de la légitimité populaire.

Seul et à volonté, le président de la république active et désactive les corps de contrôle de l’etat sans aucun contre-pouvoir.

Le JOMM et le KERSA chers aux pères fondateurs des confréries et de la république sont vidés de toute éthique dans un état démocratique à reculons depuis la signature des onze accords coloniaux (L.S. Senghor),

(A. Diouf), les plans d’ajustement structurel et la dévaluation du franc CFA.

(A. Wade)la dévolution monarchique ratée du pouvoir.

(M. Sall) et la diabolisation des adversaires politiques traqués, arrêtés et emprisonnés.

Les sénégalais pourtant disposent de repères ou de références historiques, sociologiques, philosophiques et humanistes qui n’ont rien à envier à Rousseau, à Braudel, à Michelet, à Duverger, à Carcassonne, à Tocqueville, à Cadart, à Hegel, à Heidegger, à Engels ou à Marx pour être en capacité de rédiger une propre constitution et bâtir un état de droit juste, égalitaire et démocratique.

Serigne Lamine Diop, Ngouda Mboup, Babacar Gueye, Pape Demba Sy, Albert Sy, Amsatou Sidibe, Zouankeu, Doudou Ndoye, Ibrahima Fall, et Ismaila Madior Fall entre autres éminents juristes ont toutes les qualités que requiert la rédaction d’une charte fondamentale.

Birahim Camara

Parti Socialiste