La solution de Diop Sy pour sortir La Poste du gouffre

« Le patrimoine de La Poste peut régler ses problèmes », selon le député Demba Diop Sy. S’exprimant pendant l’examen du budget 2024 du ministère des Finances et du Budget, le parlementaire a précisé que « cela doit être encadré par le ministère des Finances pour que ce problème qui touche plusieurs chefs de famille soit derrière nous ». Allant plus loin, il a souligné qu’il est impossible d’avoir un bon actif si on ne règle pas ses passifs. « Il faut vendre les avoirs non utilisés de La Poste pour régler ses difficultés. C’est la seule solution et le ministère des Finances ne peut pas l’ignorer », dit-il.

Le député-maire de la ville de Tivaouane a aussi abordé la situation qui prévaut au niveau de la CBAO. « Les agents de cette banque sont aujourd’hui en grève et en tant qu’actionnaire, l’État ne doit pas laisser faire », selon lui. « Les agents de la CBAO ont demandé des augmentations de salaire, mais la direction n’étant pas d’accord avec eux, fait venir des prestataires qui assurent les transactions. Cela pourrait entraîner une chute bancaire mauvaise sur notre économie », conclut-il dans son propos repris par Seneweb.