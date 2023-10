La stratégie de retour de Karim Wade dévoilée…la surprise !

Karim Wade veut faire mentir tous ceux qui croient qu’il ne viendra pas. Le fils du Gorgui exilé au Qatar et candidat du Pds à la présidentielle de 2024, prépare son retour qui obéit à certaines conditions. Sa stratégie de retour gardée secrète (entre lui, son père, Mamadou Lamine Thiam et Saliou Dieng) a, par inadvertance, atterri à la rédaction de xibaaru. Le retour de Karim Wade est soumis à certaines conditions. Et le candidat du plus vieux parti d’opposition d’Afrique, ne fait pas dans la dentelle…

Le retour de Karim Wade a été annoncé à plusieurs reprises depuis la présidentielle de 2019. Annoncé au Sénégal en décembre 2018 pour participer à la présidentielle de février 2019, Karim Wade n’est jamais venu. Dès qu’il a appris le rejet de son parrainage, Karim n’est pas revenu au Sénégal et a préféré regarder la présidentielle de 2019 dans sa suite du Sheraton de Doha.

Pour la présidentielle de 2024, Karim Wade se veut prudent. Il a durci les conditions de son retour. Karim Wade ne viendra pas avant la publication officielle de la liste des candidats à la présidentielle par le conseil Constitutionnel dans le courant du mois de janvier 2024. Karim Wade a même exigé la révision de son procès par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI)) qui l’avait condamné à 6 ans de prison ferme avant qu’il ne bénéficie d’une grâce présidentielle.

Seulement, il existe un très gros doute autour de la validité de la candidature de Karim Wade. Pourra-t-il voir sa candidature être validée par le Conseil constitutionnel, alors qu’il est condamné à payer une amende de 138 milliards FCFA qui doit être versée au Trésor public ? Or la loi qui lui fait bénéficier d’une grâce, ne l’empêche pas de verser au Trésor public sa forte amende car il doit bénéficier du quitus fiscal pour que sa candidature soit éludée. Karim Wade est dans le dilemme. Il ne peut que rêver pour que sa candidature puisse être validée.

C’est pourquoi, il ne veut pas encore totalement s’engager pour sa candidature à l’élection présidentielle. Il attend pour le moment toutes les garanties nécessaires. Si son nom figure parmi les candidats à la présidentielle, Karim foulera pour la première fois le tarmac de l’Aéroport Blaise Diagne (AIBD) de Diass.

Ensuite, Karim Wade veut jouer sur le registre de la surprise. Comme son père, il va arriver après une longue absence et sera accueilli par des milliers de personnes avec à leur tête, Me Abdoulaye Wade. Une stratégie propre à son père qui sait comment s’y prendre en de pareilles circonstances. Karim Wade abuse de ruse politique pour mieux gagner l’électorat sénégalais. Il n’a que cette carte à jouer.

Karim Wade s’il ne joue pas la carte de la surprise, ira à cette élection présidentielle avec plusieurs handicaps. Karim a dû négocier avec le pouvoir pour obtenir sa grâce afin de sortir de prison et d’aller s’exiler au Qatar. Un gros deal ! Depuis, Karim Wade n’est jamais revenu au Sénégal, bénéficiant de son exil doré au Qatar. Karim Wade a préféré vivre dans son confort au Qatar plutôt que de rentrer au Sénégal et de se mettre au combat contre le pouvoir.

Karim Wade n’est pas un homme qui préfère aller au front comme l’avait été son père qui a longuement combattu pour l’avancée de la démocratie au Sénégal et en Afrique. Karim Wade est très coupé des réalités du peuple sénégalais. Il n’a jamais connu le Sénégal des profondeurs. Karim Wade n’a jamais été en contact directement du peuple sénégalais. Un très gros handicap pour lui.

Alors, si les conditions juridiquement sont réunies pour qu’il puisse participer à l’élection présidentielle, Karim va compter sur sa subite réapparition sur la scène politique nationale. Karim pourra ensuite compter sur un autre effet. Il peut toujours compter sur l’aura de son père. Me Abdoulaye Wade peut être d’un trop poids pour l’élection du futur Président de la République du Sénégal.

Ainsi Me Abdoulaye Wade, pour commencer et montrer tout son attrait sur l’élection présidentielle de 2024, sera la grosse surprise de l’accueil de Karim Wade. Avec un accueil pareil qu’aura la présence de Me Abdoulaye Wade pour son fils candidat du PDS, la présidentielle de 2024 risque de prendre une autre tournure avec la redistribution des cartes…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn