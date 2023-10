Karim Wade envoie des « milliards » et fait rêver au PDS

A quoi joue Karim Wade ? Après notre article sur sur son absence au Sénégal dans notre édition d’hier, des langues se sont déliées à l’intérieur du PDS pour nous faire des révélations explosives sur l’exilé de Doha au Qatar. Karim Wade est-il conscient de ses agissements concernant la présidentielle de 2024 ? Si certains se surprennent en train de rêver, d’autres vivent un cauchemar. Et le seul responsable de cette situation au PDS, est le candidat éternel de ce vieux parti historique qui a passé 12 ans au pouvoir. Xibaaru vous révèle comment Karim Wade a mis le PDS sens dessus dessous avec ses gestes que certains qualifiaient d’espoir pour 2024.

Karim Wade sait faire rêver. Il aime le folklore autour de lui pour se faire passe pour le libérateur. Il aime se faire passer pour quelqu’un qui souffre pour apparaître comme un véritable martyr et ainsi avoir la sympathie de tout le monde. Sous cet angle, Karim Wade est à bonne école. Il est le fils de Me Abdoulaye Wade. Un des hommes les plus rusés dans l’histoire politique du Sénégal.

Karim a déclaré sa candidature pour la présidentielle de février 2024…Sachant que des obstacles se dresseront devant lui. Mais il l’a fait quand même. Et quand il s’est agi d’amnistie, il a dit niet et qu’il voulait la révision de son procès. Et depuis lors, l’Etat du Sénégal n’a plus répondu aux désidératas du fils de Me Abdoulaye Wade et des responsables de son parti.

Incertain de participer à la présidentielle de 2024, Karim Wade multiplie des gestes d’espoir en direction de ses partisans au Sénégal. Selon nos sources Karim Wade aurait fait débarquer des tonnes de matos et des voitures d’un montant équivalent à plusieurs millions de dollars. Des voitures rutilantes et du matos d’animation ont débarqué au port de Dakar. Et avec ça le candidat libéral fait rêver les libéraux sur son arrivée et sa participation à la présidentielle du 25 février 2024.

Par contre des libéraux doutent de l’arrivée de Karim Wade et commencent à avoir des cauchemars sur le manque d’un candidat en 2024 comme ce fut le cas en 2019. Et le PDS ne peut pas se permettre de rater la présidentielle 2024. Comment Karim peut faire rêver ses militants avec ses millions de dollars avec l’envoi de matos et faire désespérer les fidèles qui l’attendent de pied ferme.

C’est que Karim Wade, compte tenu de sa longue absence du Sénégal, sait qu’il traine des handicaps. Les autres candidats partent avec une longueur d’avance sur lui. Karim Wade s’est trop longtemps absenté du Sénégal. Il ne maitrise pas certaines réalités du pays. Karim Wade ne peut pas s’exprimer en langues nationales. C’est pourquoi, il n’a jamais été proche des populations. Or, ceci parait important pour quelqu’un qui espère recueillir le suffrage des Sénégalais.

Contrairement aux autres principaux candidats, Karim Wade n’a aucune connaissance de certaines localités du Sénégal où il n’a jamais mis les pieds. Au PDS, on a voulu forcer sa candidature que parce qu’il est le fils de Me Abdoulaye Wade. C’est pourquoi d’ailleurs dès que le processus à l’intérieur de ce parti a été enclenché pour qu’il soit le successeur de son père, beaucoup de fortes personnalités ont quitté les rangs du PDS.

Le PDS a beaucoup perdu de sa superbe d’antan. Ce parti naguère rayonnant ne l’est plus. C’est un parti affaibli par les nombreux départs dans ses rangs. Tout ceci parce qu’on a imposé Karim Wade. Et pour ne pas arranger les choses, Karim Wade a cherché à écarter des postes stratégiques du PDS, certains anciens compagnons de Me Abdoulaye Wade pour y mettre des hommes à lui et que l’on dit appartenir à la Génération du concret.

Seulement, ce sont des hommes n’ayant aucune base et incapables de drainer des foules. Au moment de recueillir le suffrage des Sénégalais, Karim Wade est conscient de tout cela. Voilà pourquoi, il est dans des doutes.il pense que candidat à l’élection présidentielle, il se lance dans une aventure dont l’issue est incertaine pour lui. A quatre mois de l’élection présidentielle, comment va-t-il faire pour convaincre les Sénégalais à voter massivement pour lui ?

Karim Wade est face à une autre incertitude. Les faits pour lesquels, il était poursuivi par la justice et qui le rendaient inéligible ont été amnistiés, seulement il doit toujours verser dans les caisses du Trésor public, 138 milliards FCFA. Aux yeux de la loi, il faut présenter un quitus fiscal pour faire valider sa candidature. Et, il ne remplit pas ce critère. Karim Wade sait donc, à moins d’une bienveillance de l’administration qu’il ne peut pas être sur la ligne en février 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn