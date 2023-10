Le cocktail explosif contre Macky et son PM se dessine

C’est la fin de l’accalmie pour le Président Macky Sall et son premier ministre. Amadou Ba et le chef de l’Etat étaient trop préoccupés à concocter un gouvernement. Ils n’ont pas senti le danger arriver devant leur porte. Le tribunal de Ziguinchor a détruit tout ce qui a été construit. Désormais, Benno Bokk Yakaar doit faire face à son problème. Le monstre Sonko s’est réveillé. Et il risque de les enterrer s’ils n’y prennent pas garde.

Ousmane Sonko semble être de nouveau dans la course pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Le tribunal de Ziguinchor a levé la radiation du leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ainsi, le nom de Sonko devrait revenir sur les listes électorales. Le monstre de la coalition Benno Bokk Yakaar vient de réveiller. Et de nombreux Sénégalais épris de paix, n’ont pas fermé l’œil à l’idée de savoir que le maire de Ziguinchor risque d’être le cinquième président de la République après Macky Sall.

Le tribunal de Ziguinchor vient ainsi de jouer le jeu politique des patriotes. Mais Macky Sall et Amadou Ba sont artisans de leur propre destruction. Au moment où les membres de l’ex Pastef mûrissaient leur coup, ils étaient trop occupés à mettre sur pied un gouvernement «d’inaction». C’est à ce moment que les patriotes, aidés par leur juge, ont décidé de contre-attaquer. Une attaque qui va faire de gros dégâts au sein du Palais. Mais aussi sur le vécu des Sénégalais.

L’ère des grosses manifestations est ouverte. Et Sonko n’aura pas à faire grande chose. Toute la poudre est là, il ne reste plus qu’à mettre le feu. La cherté de la vie est l’un des facteurs de ce retour dans le passé. Les Sénégalais n’en peuvent plus. Tout est cher dans ce pays. Les denrées de premières nécessités flambent. Le prix des transports est aussi cher. Les Sénégalais sont impuissants devant les transporteurs véreux. Un véritable échec de Macky Sall et de son gouvernement de combat.

Dernièrement c’est le prix de l’électricité qui a pris l’ascenseur. Beaucoup de clients ont constaté que leur facture a augmenté par rapport à la normale. La jeunesse semble ne plus avoir espoir dans ce pays. La question de l’emploi des jeunes n’est toujours pas encore résolue. Alors les jeunes ont repris le chemin de l’émigration clandestine. Hommes et femmes défient les vagues pour atterrir dans le ventre de l’Atlantique. Quoi de plus normal s’ils sont oubliés par leur Premier ministre dans son discours.

Amadou Ba et Macky Sall risquent de vivre un enfer. Non seulement le leader de l’ex Pastef et ses partisans vont reprendre la rue. Mais si ces questions ne sont pas résolus, ils verront certainement une jeunesse déterminée venir leur prêter main forte. Et une nouvelle explosion de violence sera fatale au régime qui bégaye à quatre mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Ousmane Sonko candidat, le champion de Benno Bokk Yakaar peut-être sûr qu’il n’a pas beaucoup de chances. La preuve, si Sonko récupère ses fiches de parrainages, il ne mettra pas de temps pour avoir le nombre de signatures requises. Signe annonciateur d’une victoire éclatante. Et tout cela parce que le président Macky Sall et son Premier ministre n’ont pas été très vigilants. Ils se sont laissés berner par leur excès de confiance. Mais il n’avaient pas pris en compte que le juge de Ziguinchor allaient jouer le jeu des patriotes.

Quoiqu’il en soit, Macky Sall et son PM auront du pain sur la planche. Le monstre risque de les anéantir sans commune mesure. Mais attention, les patriotes ne devraient pas crier victoire de sitôt. Le président est connu pour être un as de la politique. La situation peut changer à tout moment. Cette victoire risque d’être amère dans les jours à venir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru