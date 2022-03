La tonne du ciment passe de 65 000 à 68 000 FCFA

Le prix du ciment a connu une hausse. Désormais, la tonne est passée de 65 000 à 68 000 FCFA, soit une différence de 3000 FCFA. « Les ingrédients semblent se réunir pour que le prix du ciment connaisse une hausse ». C’est ainsi que Ousmane Mbaye, directeur administratif et financier de Dangote ciment, alertait les Sénégalais récemment. Quelques jours après ces propos prémonitoires, le prix du ciment a connu une hausse. En effet, la tonne de ciment est passée de 65 mille à 68 mille F CFA sur le marché, soit une augmentation de 3 mille F CFA.

« Nous sommes dans un contexte assez difficile. Il faut savoir que nous utilisons comme source d’énergie le charbon. Et ce charbon est nécessaire pour la production du ciment, c’est un intrant qui représente 60% de nos coûts variants. Depuis 2020, le coût du charbon a augmenté de plus de 140%. Cela veut dire que nos coûts de production ont augmenté. La particularité de Dangote au Sénégal est que nous avons atteint notre capacité de production depuis 2020. Cela veut dire que notre chiffre d’affaire n’augmente plus depuis 2020 en même temps, les coûts sont en train d’exploser et cela a un impact assez important sur nos résultats », expliquait Ousmane Mbaye dans des propos recueillis par Bes Bi.

« On ne peut pas parler de hausse du prix du ciment, ni aujourd’hui, ni demain et ce, jusqu’à ce qu’une demande d’homologation de prix soit introduite », avait tranché le directeur du Commerce intérieur, Oumar Diallo, contacté par Emedia et repris par Senenews.