La transpiration peut-elle transmettre le virus Covid-19 ?

En effet, les activités sportives individuelles, qui seront à nouveau autorisées à la sortie du confinement, ne vont-elles pas exposer la population à un risque de transmission du virus Covid-19, par la sueur ? La réponse semble être assez claire : il n’y aurait pas de risque, selon les spécialistes, d’être contaminé via la transpiration d’une personne infectée.

Juan Gestal, Professeur émérite en médecine préventive et en santé publique à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, interrogé par nos confrères du journal espagnol La Voz de Galicia, est formel concernant les équipements sportifs et lieu de pratique sportive : « La sueur ne se transmet pas, mais nous devrions tous être prudents et toujours nettoyer les machines que nous utilisons. À titre préventif, nous devons nous laver les mains après usage et éviter de toucher nos yeux, notre bouche ou notre nez pendant l’utilisation. »

Même son de cloche du côté de la Belgique, où le porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem, a déclaré « qu’il n’y a pas de transmission gynécologique, pas de transmission par le lait maternel. Pour la sueur, je ne sais pas si l’étude a été faite mais on ne voit pas comment ce serait possible, car le virus se transmet par voie respiratoire. À ma connaissance, pour aucun virus, même Ebola, la dengue ou encore la grippe, la transpiration n’a été vectrice»,