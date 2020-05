L’académicien français Jean-Loup Dabadie est mort

L’artiste et académicien Jean-Loup Dabadie est décédé le 24 mai 2020 à Paris à 81 ans.

Le fauteuil n°19 de l’Académie française est désormais vacant. Son occupant, l’artiste Jean-Loup Dabadie est mort, dimanche 24 mai, à Paris, à 81 ans, a annoncé à l’AFP son agent Bertrand de Labbey. Il a exercé ses nombreux talents dans des domaines variés comme la littérature, le journalisme, le cinéma et la chanson.

Des paroles de chanson ayant marqué une génération

Né en 1938 à Paris, Jean-Loup Dabadie avait débuté comme écrivain et journaliste, avant de devenir auteur de sketches à grand succès, puis un immense parolier et un scénariste remarqué pour ses textes empreints de tendresse et de nostalgie.

Il a notamment signé le scénario de films de Claude Sautet dont « César et Rosalie » et « Les choses de la vie », et signé les paroles de chansons qui ont bercé toute une génération, dont « On ira tous au paradis » (Michel Polnareff) à « Femmes je vous aime » (Julien Clerc).