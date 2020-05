Le match Liverpool-Atlético a fait 41 morts du covid-19

Le déplacement des supporters madrilènes en Angleterre aurait engendré 41 décès liés au Covid-19, selon une étude britannique. L’Italie a eu son « match zéro », avec la rencontre entre l’Atalanta Bergame et Valence, qui a certainement contribué à répandre le coronavirus en Lombardie. En France, des soupçons pèsent également sur le Lyon-Juventus qui a eu lieu au Parc OL fin février. En Angleterre, on essaye aussi de mesurer les conséquences du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et l’Atlético, qui a vu 3000 supporters madrilènes se rendre à Anfield début mars, et 52000 spectateurs garnir le stade des Reds. « C’était une erreur, a récemment reconnu le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Avec le recul, c’est évident, mais je pense qu’à cette époque, il aurait dû y avoir plus de prudence. » Au moment du match, l’Espagne avait commencé à fermer ses écoles et ses restaurants et, la veille, le match retour entre Valence et l’Atalanta s’était déroulé à huis clos, tout comme PSG-Dortmund le soir même.

Déjà 100 000 cas au moment du match ?

Le Sunday Times révèle ainsi ce dimanche quelles ont été les conséquences de cette décision. Selon une étude, qui s’appuie sur les données de l’agence de santé britannique (NHS), ce match aurait entraîné 41 décès supplémentaires entre 25 et 35 jours plus tard. Même si la comparaison est hasardeuse, tant les deux événements diffèrent, ce chiffre ferait de ce Liverpool-Atlético un match plus meurtrier que le drame du Heysel, où 39 supporters avaient péri avant la finale de Ligue des champions 1985 entre Liverpool et la Juventus. L’Imperial College de Londres et l’Université d’Oxford ont estimé que l’Espagne comptait environ 640 000 cas de coronavirus positifs au moment où le match s’est déroulé, relaye le Daily Mail. Il y avait (déjà) 100 00 cas de coronavirus en Grande-Bretagne à ce moment-là. Le mal était sans doute déjà fait.