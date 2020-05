Coronavirus : une prostituée bissau-guinéenne importe le virus à Ziguinchor

Malgré les points de contrôles sécuritaires et sanitaires installés tout au long des frontières sénégalaises, la région de Ziguinchor n’a toujours pas réussi à se braquer contre les intrusions illégales. En effet, dans l’intervalle de trois jours seulement 3 cas importés ont été répertoriés dans la capitale sud.

Après les deux mauritaniens testés positifs au covid19 le Jeudi dernier, une autre Bissau-guinéenne vient d’importer le virus à Ziguinchor. Il s’agirait d’une prostituée qui exercé son métier dans une auberge de la ville avec sa copine.

Informées, les autorités sanitaires ont investie l’auberge et contraint les deux dames à les suivre pour les soumettre aux tests de coronavirus. Les quels tests sont revenus positif pour la dame de 44 ans et négatifs pour sa copine. Présentement la première est admise au centre de traitement et de prise en charge des malades de covid19 et sa copine est quant à elle mise en garde à vue pour avoir exercé illégalement la prostitution en cette période de couvre-feu. Et pour plus de précaution, le personnel de l’auberge est mis en quarantaine.

Selon une source médicale, les autorités sanitaires et les forces de sécurités s’investissent activement pour répertorier toutes les personnes avec qui elles sont entrées en contact. En attendant, les clients de la dame sont priés d’aller répondre aux autorités sanitaires de la ville.

