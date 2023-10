L’affaire Falla Fleur renvoyée au 26 octobre

Ndeye Fatou Fall alias Falla Fleur, membre de Pastef va rester en détention. Lors de son procès qui s’est tenu ce jeudi 12 octobre au tribunal de Dakar, le juge a renvoyé le dossier au 26 octobre prochain. Ses avocats ont plaidé pour le relaxe pur et simple de leur cliente.

« Le parquet a usé de prétexte pour arrêter une honnête citoyenne et nous le dénonçons. Il n’a démontré aucun fait, aucunes preuves n’a été apportées pour montrer que Ndeye Fatou a fait ce dont on l’accuse. Elle a une voix qui porte dans le pays et on l’a arrêté pour cassé cette voix. Il y’a aucune certitude qui montre que les posts de Ndeye Fatou Fall ont causé des manifestations. Nous demandons le relaxe pour et simple de notre cliente, car sa place n’est pas en prison », a plaidé l’un des avocats de la prévenue.