L’affaire Petrotim fait irruption à l’Assemblée National…

L’affaire Petrotim s’est invité à l’assemblée nationale ce dimanche, lors du passage du ministre du Pétrole et des Energies, Aïssatou Sophie Gladima. Et c’est le député Mamadou Lamine Diallo qui a soulevé la question. Pour tirer au clair cette affaire, il faut, selon le député, auditer les compagnies pétrolières.

« Je pense que les conventions signées avec les compagnies pétrolières nous permettent de faire audit et de demander à Pétro-Tim, Timis Corporation, Cosmos Energie, British Petroleum, c’est-à-dire à toutes ces sociétés, de vous en voyer leurs états financiers. Et à ce moment, vous allez faire le point et comme ça, nous allons savoir la vérité sur cette affaire», a lancé le leader de Tekki à la ministre Aïssatou Sophie Gladima.

Selon L’As, le parlementaire reste ainsi convaincu que pour trouver la vérité dans cette affaire et vider définitivement la procédure judiciaire, la nouvelle ministre Aïssatou Sophie Gladima peut y contribuer grandement.