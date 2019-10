L’AFP de Niasse magnifie les retrouvailles Macky-Wade

L’Alliance des forces de progrès (AFP) dirigée par Moustapha Niasse a magnifié dans un communiqué les retrouvailles entre le chef de l’Etat, Macky Sall, et son prédécesseur Abdoulaye Wade, une situation qui devrait conduire « nécessairement à l’apaisement et à l’espace des hauteurs ».

« L’AFP magnifie (…) les retrouvailles entre le chef de l’Etat et son prédécesseur, sous la supervision et la régulation de Serigne Mountakha Mbacké (Khalife général de mourides), dont la générosité et l’humanisme ont rencontré un esprit de dépassement qui mène nécessairement à l’apaisement et à l’espace des hauteurs, pour un Sénégal uni, dans la stabilité, la sécurité et le développement concerté », peut-on lire dans ce communiqué.

Selon la même source, « c’est dans cet esprit que l’AFP salue la décision du président de la République, Macky Sall qui, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, a accordé une grâce à Khalifa Ababacar Sall.

Khalifa Sall, ancien maire de Dakar a recouvré la liberté dimanche après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle, plus de deux ans après son placement en détention dans l’affaire dite de la « caisse d’avance » de la mairie de Dakar.

Khalifa Sall, incarcéré depuis mars 2017 avait été condamné à 5 ans de prison le 30 mars 2018, pour notamment escroquerie sur deniers publics, une peine confirmée par la Cour d’appel de Dakar, le 30 août 2018, et la Cour suprême, le 3 janvier 2019.

Il avait auparavant été révoqué de ses fonctions de maire de la capitale sénégalaise, au lendemain de la confirmation de sa condamnation par la Cour d’appel.

« Les défis que les Sénégalais doivent relever, sous le magistère du président Macky Sall, revêtent un caractère stratégique et il est utile que la nation, dans toutes ses composantes, appréhende les enjeux et les véritables priorités », indique le communiqué.

« L’AFP s’inscrit dans cette démarche salutaire pour notre pays » et adresse ses « chaleureuses félicitations au président Macky Sall et l’encourage dans ses choix, qui sont empreints de lucidité, eu égard aux perspectives de la construction de l’économie pétrolière et gazière et du développement du Sénégal », conclut le texte.