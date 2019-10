Décrispation-AME/2019 peint Macky sous les traits d’un « preux chevalier de la paix… »

Les retrouvailles Wade-Macky et la libération de l’ancien Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, continuent de susciter tout un concert d’approbations.

Dans un communiqué transmis à nos soins, le coordonnateur national du mouvement « Alliance Macky Encore 2019 » (AME/2019) qualifie le Président de la République Macky Sall d’un preux chevalier de la paix sociale et de la concorde national : «Notre mouvement «Alliance Macky Encore 2019» (AME/2019) salue la clairvoyance et l’esprit de grandir dont vient de faire montre son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall.

Aujourd’hui, il veut, sans conteste, aller vers une pacification de notre arène politique de par les actes de haute portée symboliques qu’il pose. Il se comporte, ainsi, comme un preux chevalier de la paix et, c’est tout à son honneur », a noté El Hadji Diamé Dansokho. Il poursuit, dans le texte : « Les retrouvailles avec son ancien mentor Me Abdoulaye Wade et la libération de Khalifa Sall en disent long sur sa volonté de faire adhérer le maximum de citoyens à la cause nationale. Ce qui l’obnubile, aujourd’hui, c’est de travailler à laisser un souvenir positif sur les pages glorieuses de notre histoire politique. Il sait plus que quiconque, qu’on ne peut réussir le développement quand les acteurs se bouffent le nez. Que chacun d’entre nous se lève, ne serait-ce que, pour l’intérêt supérieur de notre chère nation. Nous saisissons aussi cette tribune pour remercier et féliciter le Khalife Général des mourides Serigne Mountakha Mbacké pour sa médiation. Il est une fierté pour le Sénégal et pour l’Islam. Que Dieu le garde aussi longtemps parmi nous. Amen !».