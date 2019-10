Retrouvailles Wade-Macky/ libération de Khalifa Sall : L’APR de Patte d’Oie dit oui…

Les partisans de la mouvance présidentielle dans la Commune de Patte d’Oie (Dakar) décernent un satisfécit au Président de la République son Excellence Macky Sall ce, après son rapprochement d’avec le Pape du « Sopi », Me Abdoulaye Wade et la libération de l’ancien Maire de la Ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. A en croire Youssoupha Niang : « La volonté du Chef de l’Etat de décrisper l’arène politique est vivement saluée par tous les gens épris de paix, de concorde mais aussi soucieux de conduire notre cher pays vers l’émergence socio-économique de son peuple. C’est pourquoi nous le félicitons et l’encourageons à persévérer dans cette dynamique. Le fait qu’il accepte de faire la paix avec son ancien mentor et, non moins, père spirituel en dit long sur son entregent, son esprit d’ouverture. Que tout le monde l’aide à aller davantage dans ce sens », a fait remarquer M. Niang. Le responsable politique de l’Alliance Pour la République à Grand-Médine, de continuer à soutenir : « La libération de Khalifa Sall participe aussi à la pacification de l’espace politique. Nous saluons le courage dont a toujours faire montre le Maire de Dakar durant ces moments difficiles. Il s’est toujours bien comporté. Il a vraiment les qualités d’un vrai leader.

Nous ne pouvons pas terminer sans remercier le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Voilà un pur soufi, un homme sage qui œuvre sans relâche pour l’union des cœurs et des esprits. En agissant ainsi, il veut simplement nous signifier que le développement dont nous aspirons ne peut se faire sans un climat social débarrassé des turpitudes, des conflits et autres tensions qui annihilent tous les efforts vers l’épanouissement. »