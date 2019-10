« Dieu merci, notre Khalifa est libre », scandait le mouvement and doléle khalifa Sall. Les khalifistes de Kolda remercient le bon Dieu et tous ceux qui se sont investis dans ce dossier pour la libération de l’ancien maire de Dakar. Fortement mobilisés autour d’Abdoulaye Kandé leur coordonnateur, les partisans de Khalifa Sall salue la grâce accordée à leur leader et parle de victoire dans la bataille en attendant la fin de la guerre.

Suffisant pour ces khalifistes de réclamer une Amnesty totale pour l’enfant de grand Yoff. Face à la presse, Abdoulaye Kandé et ses camarades ont fait preuve de détermination et d’encrage à la cause de l’ex maire de Dakar. A Kolda, le mouvement reprend son énergie et enregistre de nouvelles adhésions.

ELHADJI MAEL COLY