Les Laobés du Sénégal exhortent Macky à cultiver davantage la paix pour…

La Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora, dans un communiqué, s’est penchée sur l’actualité nationale marquée par les retrouvailles Wade-Macky et la libération de Khalifa Ababacar Sall. Bara Sow et ses frères Malaw, après avoir adressé leurs vives félicitations au Président de la République son Excellence Macky Sall, l’encouragent à la recherche de la paix pour l’intérêt supérieur de notre nation : « Nous, membres de la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora, félicitons son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall pour sa sage décision qui consiste à prendre langue avec tous les acteurs du jeu politique sénégalais. Ses retrouvailles avec son ancien mentor et père le Président Me Abdoulaye Wade et la libération de l’ex-Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, nous réconfortent et suscitent notre espoir. Nous demandons à tous les sénégalais à l’aider dans cette entreprise de pacification. On ne peut rien gagner dans la division.

Aujourd’hui, le Sénégal doit primer sur tout et, c’est ce qu’il a compris. Que tout le monde mette le Sénégal en avant.», a laissé entendre le Président Bara Sow qui n’a pas oublié de remercier aussi le Khalife Général des Mourides qui a bien voulu offrir ses services qui ont abouti à ce stade.