Lancement d’un procès historique contre l’industrie de la farine de poisson au Sénégal

La longue lutte contre l’industrie de farine et de l’huile de poisson en Afrique de l’Ouest a atteint une nouvelle étape aujourd’hui lorsqu’un groupe de femmes transformatrices de poisson, de pêcheurs artisans et d’autres habitants de la ville de Cayar ont entamé une procédure judiciaire contre l’usine de farine de poisson qui, selon eux, constitue une grande menace à leur droit à un environnement sain. Cette usine pollue l’air et la principale source d’eau potable de la ville.

Le collectif «Taxawu Cayar», qui est à l’initiative du procès, a annoncé que la société espagnole Barna a vendu ses parts de l’usine de Cayar à l’équipe de gestion locale, à la suite d’ une campagne soutenue par les communautés et les organisations de la société civile.

Cette nouvelle intervient alors que Greenpeace Afrique révèle qu’un rapport du groupe de travail de la FAO confirme que les principales espèces de poissons ciblées par l’industrie de farine et d’huile de poisson sont « surexploitées » et que « l’épuisement des stocks de petits pélagiques côtiers constitue une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire » en Afrique de l’Ouest. Les représentants des communautés côtières et Greenpeace Afrique ont déjà mis en garde sur l’impact négatif du déclin des stocks de poissons sur les moyens de subsistance des 825 000 personnes au Sénégal qui tirent leurs revenus de la pêche.

Un grand nombre de résidents de Cayar se sont rassemblés au Tribunal de Grande Instance de Thiès ce jeudi matin, pour montrer leur soutien au collectif face à l’injustice que constitue l’usine de farine de poisson. Cependant, les avocats de la défense ont demandé au juge d’ajourner le procès jusqu’au 6 octobre. La demande d’ajournement a été accordée.

«Il semble que les propriétaires de l’usine aient besoin de temps pour trouver des excuses. Mais nous sommes prêts, les preuves scientifiques dont nous disposons révéleront au monde entier qu’ils ont enfreint la loi. Le fait que les anciens propriétaires s’enfuient après que nous ayons protesté contre eux nous rend encore plus déterminés dans notre combat. Ils polluent la terre, l’eau potable et détruisent la mer. Notre ville est empestée d’une terrible odeur nauséabonde. La santé de nos enfants et notre capacité à gagner notre vie sont en jeu. C’est pourquoi nous n’abandonnerons jamais», a déclaré Maty Ndao.

Pour arrêter le mal, Greenpeace Afrique demande aux gouvernements d’éliminer « progressivement toute production de farine et d’huile de poisson utilisant du poisson propre à la consommation humaine, en raison de ses impacts négatifs sur l’environnement, la société et l’économie, d’accorder aux femmes transformatrices de poisson et aux pêcheurs artisans un statut légal, leur ouvrant l’accès aux droits et avantages du travail, tels que la sécurité sociale et les droits de consultation dans la gestion locale de la pêche », lit-on dans le communiqué parvenu à Xibaaru

Toujours dans le document parvenu à la rédaction, Green Peace invite les «entreprises européennes et asiatiques cessent de commercialiser la farine et l’huile de poisson produites à partir de poissons propres à la consommation humaine provenant de la région d’Afrique de l’Ouest».