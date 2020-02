L’ancien patron des cadres du PDS…crée son parti politique

L’ancien président de la Fédération Nationale des Cadres Libéraux (FNCL), écarté au profit de Lamine Ba, veut rebondir politiquement. Il a porté sur les fonts baptismaux une nouvelle formation politique dénommée Bloc National des Démocrates (BND)/Xel Koom. Dans un communiqué rendu public, Cheikh Tidiane Seck présente sa formation comme un parti centriste qui assume un nationalisme africain et s’inspire des grands hommes qui ont fait notre Histoire et revendique notre héritage cultuel et culturel. Le Bnd/Xel Koom a pour objectifs la conquête et l’exercice du pouvoir dans le respect des dispositions de la Constitution, des lois et règlements afin de réaliser le développement du Sénégal. Il s’agira dès lors, lit-on dans la note, de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais dans le programme Xel Koom pour un développement durable au seul bénéfice du Sénégalais.

Source L’AS