La drogue, la sécurité, la paix ou encore le bitumage de la boucle de Kalounayes, sont entre autres les préoccupations des habitants de cette partie du département de Bignona. Elles l’ont fait savoir ce Vendredi à l’occasion de la cérémonie officielle du gamou général des Kalounayes. Le Maire de Coubalan a porté la parole de tout le Kalounayes. Cependant, le gouverneur de Ziguinchor a tenu à rassurer les populations notamment sur le démarrage des travaux de la boucle des Kalounayes

Le gouverneur de Ziguinchor rassure les populations notamment sur le démarrage des travaux de la boucle des Kalounayes, Guedje Diouf a rappelé le travail d’information et de portage fait par les autorités territoriales et déconcentrées pour sensibiliser l’autorité suprême. C’est ce qui a conduit à la pose de la première pierre par le chef de l’Etat. Le Gouverneur a souligné que le processus de construction d’une route est long et ce qui donne l’impression que rien n’est en train d’être fait mais il a rassuré les populations et le Khalife des Kalounayes car le processus est à la phase terminale a-t-il indiqué. GUEDJ Diouf d’annoncer la signature très prochaine du contrat qui va lier l’Etat et l’entreprise qui va faire les travaux et que d’ici 2021, la boucle des Kalounayes sera entièrement bitumée au grand bonheur des braves populations de cette zone du département de Bignona.

L.BADIANE pour xibaaru.sn