Lansana Gagny Sakho : « Le message du Président est porteur d’espoir »

Le message du Président Diomaye Faye rassure il est porteur d’espoir, d’avenir radieux et de paix pour notre pays. Soyons tous acteurs de ce changement qu’incarne le Président Diomaye et dont notre pays a tant besoin.

Aucun pays au monde ne pourra avancer sans les valeurs du travail, de la discipline et du respect du bien public. Ces notions se règlent dans le cercle familial elles sont loin des possibilités d’un chef d’Etat qui doit cependant être le premier à incarner ces valeurs. Le Président Diomaye les incarne.

A travers ses sorties nous sentons un Président qui assure et rassure, un Président qui a envie de faire bouger les lignes. Mais les attentes des populations sont énormes et légitimes. Cependant les solutions à certaines problématiques (emplois, coût de la vie) seront structurelles, elles ne pourront pas trouver des solutions sur le court terme. En plus avec un taux d’endettement de près de 80% du PIB, les marges de manœuvre sont très limitées.

Nous devrons tous nous impliquer et accompagner le Président Diomaye, il ne pourra jamais y arriver seul. Nous nous devons de faire des résultats sinon le peuple sera définitivement découragé de toutes ses élites.

Les sénégalais dit on seraient très pressés, mais on ne peut malheureusement pas bousculer la marche du temps. À cet effet devons tous nous atteler à un important travail pédagogique et envers tous nos compatriotes

Bonne fête de l’indépendance

Lansana Gagny Sakho