L’appel de Serigne Mbacké Ndiaye au…Président

SOUTENEZ LA PRESSE, MONSIEUR LE PRESIDENT

Depuis que le coronavirus a fait son entrée au Sénégal, notre presse s’est illustrée par un engagement sans faille pour informer et lutter ainsi contre cette pandémie.

Ce combat a pour première conséquence un déficit financier créé par un changement radical de programme et un déploiement de tout son personnel. Or et nous le savons, notre presse, bien avant cette crise, rencontrait d’énormes difficultés financières.

Pour toutes ces raisons, entre autres, je lance un appel au Président afin qu’il pense aussi à la presse pour un accompagnement qui la soulagerait.