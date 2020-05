Senelec : Révélations explosives de Sudeten…tous mouillés

1er mai 2020 – Manifeste du Syndicat unique et démocratique des travailleurs de l’énergie (SUDETEN)

« Des scandales à répétition à la SENELEC… »

Camarades Travailleuses et Travailleurs de l’Energie, La fête Internationale du Travail célébrée le 1er mai 2020, se tiendra dans un contexte marqué par la pandémie mondiale du Coronavirus qui bouleverse profondément tous les secteurs de la vie et en particulier le monde du travail. Outre le fait qu’il réduit à néant d’importants acquis en matière de santé publique, il paralyse des pans entiers de l’économie mondiale, mais donne aussi aux patrons et partisans de la réduction des emplois, des prétextes pour opérer des licenciements massifs et des mises au chômage technique de millions de travailleurs chefs de famille à travers le monde.

C’est pour nous le lieu d’exprimer toute notre sympathie et notre solidarité aux vaillants travailleurs de la santé ; à tous ceux qui sont atteints par le Covid-19 mais aussi à tous les travailleurs licenciés ou mis au chômage technique et à tous ceux et celles qui luttent pour la défense de l’emploi et la préservation de leurs acquis socioéconomiques.

Au niveau national, malgré les mesures prises pour faire face, malgré la bravoure, l’engagement et la mobilisation du personnel de santé à qui nous rendons un vibrant hommage, le Covid-19 met à nu la précarité des moyens dans le secteur de la santé, l’insuffisance des effectifs et des structures hospitalières d’accueil, autant de facteurs aggravants qui font craindre le pire si les dernières tendances haussières des cas de contamination ne s’inversent pas. C’est en un mot toute la politique étatique de santé qui est ici rudement mise à l’épreuve.

Camarades, au niveau du sous-secteur de l’électricité, notre entreprise la Senelec est depuis un bon moment le centre d’intérêt de la presse et de l’opinion, voire du pays tout entier. En effet les scandales à répétition que nous n’avons eu cesse de dénoncer en son temps sur les contrats Akilee, Excellec et d’autres moins connus, ont éclaté au grand jour, éclaboussant le management de Senelec mais surtout ternissant sérieusement l’image de l’entreprise.

Ces scandales ont déclenché une sérieuse crise de confiance des travailleurs et de l’opinion à l’égard des dirigeants de Senelec, passés comme présents, à l’intérieur de l’entreprise avec des directeurs promoteurs, complices d’Akilee, comme à l’extérieur avec ces anciens directeurs ayant trouvé des planques juteuses.

Ces responsables assurés de l’impunité, ragaillardis par le mutisme des autorités de l’état, actionnent des activistes par presse interposée, pour prendre leur défense, déformer les faits et tromper l’opinion publique.

Camarades, comme nous le disions à l’entame, le scandale Akilee est le plus célèbre parmi les contrats établis par l’ancienne direction générale, cependant Excellec demeure un cas inique.

Après avoir vécu l’amère expérience des contrats scandaleux de réhabilitation de réseau, de fourniture de transformateurs et poteaux bois avec l’entreprise Myna, loin d’en tirer des leçons qui s’imposent, une nouvelle idylle est entamée avec le même opérateur qui change d’ habillage sous le nom d’Excellec avec cette fois la production de poteaux bétons qui ne sont nullement en adéquation ni avec les besoins réels d’exploitation ni avec nos moyens logistiques nécessaires pour leurs manutentions et leurs implantations aux endroits indiqués. Les poteaux en bois moins coûteux, plus pratiques et partout utilisés dans le monde sont subitement devenus obsolètes.

Il est aujourd’hui attesté que si les recommandations de la Cour des comptes avaient été suivies, cet opérateur ne mettrait plus les pieds à Senelec.

Camarades,

Nous insistons sur ces scandales pour interpeller les autorités et l’opinion sur les questions de gouvernance et de choix des dirigeants des entreprises publiques comme la Senelec. Ces choix doivent s’opérer sur la base des qualités de compétences, de leadership et de capacités managériales vérifiées et prouvées des personnes nommées.

L’accent doit être mis sur la probité morale et intellectuelle, l’honnêteté et l’intégrité des dirigeants, leur adhésion sans failles aux valeurs de transparence, d’équité et de justice. Nous appelons comme à l’instar des grandes démocraties, à la mise en concurrence dans le recrutement dans ces postes, de dirigeants choisis sur la base de ces critères que nous venons d’évoquer.

Enfin nous demandons que des audits indépendants soient entrepris pour faire la lumière sur tous les contrats scandaleux comme Akilee, Excellec et d’autres qui font l’objet de doutes et de suspicion sur leur transparence et leur régularité.

Quant au contrat Akilee, nous demandons tout bonnement sa résiliation en attendant que toute la lumière soit faite sur cette sombre affaire.

La complémentaire retraite demeure une réelle préoccupation et nous demandons à Senelec de convoquer une rencontre d’échanges et d’informations regroupant les Partenaires Sociaux, la Direction des Ressources Humaines et Amsa assurances sur le contrat.

En tant que SUDETEN nous avons été les premiers à dénoncer tous ces scandales, nous nous en félicitons sans triomphalisme.

Nous devons nous rappeler, à nous et à nos membres que l’indépendance syndicale doit rester pour notre organisation, une valeur sacro-sainte pour que nous soyons à tout moment à l’aise pour dénoncer et lutter contre les dérives et scandales qui minent la gestion de Senelec.

Travailleuses et Travailleurs,

Nous vous appelons à développer la CULTURE D’ENTREPRISE un catalyseur et un moyen de facilitation pour maintenir la cohésion, qui fait écho des aspirations profondes et des comportements responsables des personnes qui composent l’entreprise. Réussir à la formuler explicitement est donc un moyen d’établir un lien profond, de créer un climat de confiance et de renforcer le sentiment d’appartenance entre la société et ses membres.

Nous saluons la position de l’actuelle direction générale de Senelec sur le contrat Akilee et l’invitons à :

Fournir des informations claires et complètes sur les contrats et sur tous les projets de développement du sous-secteur de l’électricité, à venir ou en cours de réalisation (incluant l’information sur les partenaires et les sources de financement) ;

Maintenir une communication ouverte et rendre accessible l’information sur la mise en œuvre des programmes.

Promouvoir le plus haut degré́ de transparence sur le plan financier et de la gestion organisationnelle.

Pourvoir à la visibilité́ maximale des initiatives conjointes, tant en interne auprès du personnel qu’en externe à l’intention d’autres parties prenantes compétentes et de l’opinion publique.

Camarades,

Le contexte national est marqué par la prévalence du Covid-19, impactant négativement sur l’emploi et le pouvoir d’achat des ménages est durement ressenti par les populations. En ces temps d’incertitudes et de défis nous appelons à la solidarité, à l’unité et à la cohésion avec tous les secteurs en lutte au niveau de l’entreprise, du pays comme à l’international.

Nous réaffirmons notre ancrage au syndicalisme de lutte et de masse qui n’exclut aucunement le dialogue, la concertation et l’esprit constructif tant qu’il est possible d’y trouver des solutions positives au profit des travailleurs.

Toutefois nous demandons l’engagement, la détermination et la mobilisation de tous les travailleurs pour gagner les prochaines batailles qui seront décisives pour les changements institutionnels en perspectives (création de Holding avec quatre Filiales).

A l’occasion de ce 1er Mai 2020, notre pensée pieuse va aux camarades disparus et aux victimes du Covid-19. Nous réaffirmons notre sympathie et notre solidarité envers tout le monde du travail et les encourageons à plus de résilience et de respect strict des mesures barrières pour vaincre la pandémie.

Vive la lutte des travailleurs. Vive le SUDETEN. Vive la fête Internationale du Travail.

Fait à Dakar le 30 avril 2020

Le SUDETEN