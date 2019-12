L’APR Kaolack en ébullition…Ndiaye Rahma accusent des « fous »

Modou Ndiaye Rakhma fusille les « indisciplinés » de l’APR sans base à Kaolack et les traite de fous ou d’ivrognes.

Le leader du Mouvement Rakhma, fidèle aux orientations définies par le Président de la République, Macky Sall, a profité du grand meeting de ralliement d’influents responsables de l’opposition à Kaolack, pour fustiger l’attitude des dignitaires du régime qui ne cessent de dénigrer l’Alliance pour la République (APR). « Ceux qui disent que l’APR est en crise ou a des problèmes racontent des histoires. Soit, ils ne sont pas saint d’esprit, soit ils ne sont jamais lucides. Pis, ce qui est renversant, ce sont des gens qui reconnaissent qu’ils n’ont pas de base politique, qui n’existent qu’à travers les médias, qui s’attaquent aux fondamentaux du parti », souligne Modou Ndiaye Rakhma. « Si ces derniers osent dire que c’est grâce à eux que l’APR gagne des élections », explique-il, « c’est parce qu’ils n’ont aucun respect pour l’intelligence des populations ».

Faisant un véritable cours magistral de politique aux « indisciplinés » de la formation politique présidentielle, le leader du Mouvement Rakhma a indiqué qu’un parti politique comme l’APR, « c’est d’abord une démarche unitaire, une discipline exemplaire définie par le patron, le Président Macky Sall, des moyens qu’il convient de partager avec la base; une animation de proximité et une massification intelligente ». Pour lui, « le chantage, le sabotage et la campagne de dénigrement menés contre l’APR pour des avantages personnels ne feront même pas vaciller le parti ». Aussi a-t-il appeler les militants et responsables de l’APR à la discipline de parti et à la solidarité par rapport à l’action de la direction pour une politique convaincante et efficiente.