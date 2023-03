Revue de presse : la large victoire des Lions du Sénégal sur le Mozambique

Les quotidiens parvenus ce samedi 25 mars 2023 ont largement commenté la victoire des Lions de la Teranga sur celle du Mozambique, hier, en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2024, tout en continuant à garder un œil sur des sujets politiques et économiques.

Le Sénégal a battu le Mozambique, 5-1, vendredi, en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations prévue en 2024 en Côte d’Ivoire.

Les buts sénégalais ont été inscrits par Youssouf Sabaly (10e mn), Sadio Mané (15e mn), Ilimane Ndiaye (30e mn), Boulaye Dia (35e mn) et Habib Diallo (88e mn).

Les ‘’Mambas’’ du Mozambique parviendront à réduire le score à la 47e mn par un de Gilclo Vilanculos.

‘’Sans forcer, l’équipe nationale du Sénégal a écrasé celle du Mozambique (5-1), hier, en troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2024, dans la poule L », écrit le quotidien spécialisé Stades.

Sud Quotidien commente également ce succès du Sénégal en parlant de ‘’Lions en taille patron’’. Il cite par ailleurs le sélectionneur Aliou Cissé qui se dit ‘’satisfait de ce résultat qui permet de préparer le match retour ».

‘’Les Lions s’offrent une balade et se rapprochent de la qualification’’, relate WalfQuotiden.

Le même journal parle d’un succès qui permet aux Lions de ‘’se rapprocher de la Côte d’ivoire, pays d’accueil de cette grande messe du football africain ».

La publication renseigne également que la dernière fois que les ‘’Lions ont explosé les filets adverses à quatre reprises à la pause remonte au 9 octobre 2010 », face à l’Ile Maurice au Stade Léopold Sédar Senghor.

Le Soleil fait également le focus sur la victoire de l’équipe nationale de football en titrant à sa une ‘’Les Lions toutes griffes dehors’’.

‘’C’était un match important, parc qu’on était très attendu, notamment après la coupe du monde. Vu le résultat du match Rwanda-bénin, sur le plan comptable, il fallait larguer le Mozambique à 5 points’’, ajoute le même journal en rapportant la déclaration d’après match du sélectionneur des Lions Aliou Cissé.

Le sucre introuvable selon le journal Le Quotidien qui dénonce les importations massives du Nigeria

Après l’euphorie qui a accompagné la victoire des Lions, le journal le Soleil, alerte sur l’apparition de la grippe aviaire qui fait des ravages à Potou (Louga).

Il note que le service de l’élevage a procédé à l’élimination de plus de ‘’sept mille sujets et mis en place un dispositif d’alerte et de veille pour éviter la propagation dans la zone déclarée ‘’zone infestée’’.

Le Soleil s’est également intéressé à la pénurie annoncée du sucre chez les détaillants à Dakar. A cet effet, il s’est entretenu avec le président de l’association des détaillants et boutiquiers Oumar Diallo qui évoque une éventuelle ‘’rupture totale et demande à la Compagnie sucrière sénégalaise de réduire le prix et d’accélérer le processus de livraison ».

Dans une perspective de trouver une solution à la pénurie annoncée de sucre, ‘’la CCS va ouvrir, à partir de lundi, un dépôt à hann-Bel-Air pour approvisionner les détaillants », ajoute le journal en citant le chef du service régional du commerce à Dakar.

Le journal Walf Quotidien s’éloigne des autres sujets en s’intéressant aux questions politiques.

‘’Macky seul contre tous », écrit le journal à sa une, en faisant allusion à ce qu’il appelle ‘’la multiplication des initiatives » pour faire barrage au président Macky Sall.

Sud quotidien se montre également intéresser par cette question en relevant que ‘’64 organisations politiques, syndicales, citoyennes, de la société civile et des personnalités indépendantes ont procédé à la signature de l’acte de création de la plateforme de lutte pour la défense et la consolidation de la démocratie »

