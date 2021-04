L’arrivée de la dépouille de l’épouse de Me Moussa Diop prévue vendredi

Décédée en France, la dépouille de Anta Mbaye Diop, épouse de l’ancien directeur général de la société Dakar Dem Dikk, arrive à Dakar ce vendredi 9 avril. Me Moussa Diop informe que l’enterrement aura lieu le lendemain, samedi 10 avril, au cimetière de Yoff.

« Me Moussa DIOP et sa famille vous informent que la dépouille mortelle de Madame DIOP Anta Mbaye arrivera à l’aéroport international Blaise Diagne ce vendredi 9 avril 2021 à 14:30. La prière mortuaire se fera le samedi matin à la mosquée de Liberté 6 à partir de 09 heures. L’enterrement aura lieu au cimetière de Yoff. Toute la cérémonie se fera ce même jour (samedi). Maître Moussa DIOP et sa famille vous remercient pour vos prières et votre soutien constant », lit-on dans le communiqué de presse.

Xibaaru s’associe à la douleur et réitère ses sincères condoléances à la famille de la défunte.