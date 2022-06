L’article 80…l’arme de Macky pour intimider, ralentir et éliminer ses adversaires

Encore l’article 80, toujours l’article 80 et jusqu’à quand avec ce drôle d’article ?

Je ne doute pas qu’un Président nul qu’il soit, doit être protégé s’il a été démocratiquement élu . Toutefois, il faut impérativement dissocier le Président qui incarne une institution de celui qui prône une idéologie dans un parti politique.

Tant que le Président de la République est aussi chef d’un parti politique il ne doit s’adjugeait de cet article pour museler ses adversaires.

C’est seulement dans les grandes dictatures que l’on retrouve de tels instruments de répression.

Depuis l’avènement de Macky Sall à la tête de ce pays, le plus profane d’entre nous connais l’article 80, il en use et en abuse pour intimider ses adversaires.

Nous avons vu une femme insultée toute une ethnie sans être entendue et pire, elle a été récompensée comme une héroïne. N’a-t-on pas vu une personne du nom Kalifone dire de Macky pire que les propos de Cheikh Bara Doly ? Ironie du sort, il est reçu par Macky lui-même à Paris où il séjourne actuellement parce qu’il accepte de prêcher en sa faveur, piétinant sur l’institution qu’il incarne. Qui ne se rappelle pas des insultes de Moustapha Cissé Lô à l’endroit du Président ?

C’est dire que l’article 80 est une arme pour intimider, ralentir ou éliminer ses adversaires.

Le paradoxe est que le Président peut se prévaloir de son article 80 en foulant du pied l’immunité parlementaire du député Cheikh Abdou Doly prétextant un soi-disant flagrant délit qui, au finish prend une toute autre tournure. Ce vice de forme témoigne combien ce pays est piloté a vu, combien on se fiche de nous. La vérité est que Macky Sall croit qu’il est le seul être humain sur terre. Il prend tous les privilèges que le droit lui donne et refuse aux citoyens le plus élémentaire de leur droit.

Cette incohérence notoire érigée en mode de gouvernance fait du pays une véritable bombe à retardement qui menace notre quotidien et rend incertaine notre quiétude, le tout devant le silence de ceux qui devraient alerter. Le règne de Macky est un cocktail d’injustice sans nul autre égal. Avec ses alliés de circonstances, ils jouent avec notre argent, notre justice, notre patience et défient quotidiennement notre dignité.

Macky sautille un peu trop en nous tutoyant avec une arrogance extrême. Des mots qu’on ne servirait même pas à nos enfants remplissent le dictionnaire du « Prisident » lorsqu’il s’adresse à nous. « Un point un trait », « ni oui ni non », « force restera à la loi » et j’en passe. Macky semble ignoré le message que le peuple lui sert à compte-goutte et malheureusement les conséquences n’épargneront aucun citoyen.

Entouré de dinosaures politiques qui dansent au rythme du « yélla » et qui, quotidiennement le dope en le rendant plus « ivre » que jamais, défiant le peuple qui lui assure un salaire et qui l’entretien. Comme s’ils avaient envie de le voir couler, ils l’encouragent dans ses dérives. Je citerais les Abdoulaye Sow souris, Farba Ngom, Mimmy la cadence, Antoine niak Diom pour ne citer que ceux-là.

Toutefois, ils ignorent que les sénégalais vivent entre deux extrêmes : ils peuvent être pacifiques jusqu’à ressembler à des peureux MAIS quand ils décident de régler leur compte, rien ni personne ne peut les arrêter. Dès lors, pour préserver cette paix qui résiste au temps, il faut que Macky mette de l’eau dans son vin car « l’homme acculé jusqu’au pied du mur, se rebiffe ».

Le peuple est fatigué, tiraillé par un repas quotidien problématique et tenaillé par un avenir incertain, ce serait immature de penser qu’il pourra subir une injustice doublée de mépris sans réagir.

Mon optimisme n’y arrive pas ALORS, Macky RESAISIS-TOI et RESPECTE -NOUS avant que nous nous fissions RESPECTER…

La PATIENCE a ses LIMITES.

À bon entendeur salut !!!

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple.