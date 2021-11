Voici l’artiste africain qui a le plus de vues sur You tube…1 milliard de vues

Dans cette compétition du plus regardé sur You Tube et du plus suivi parmi les artistes africains, le Congo n’a pas pu hisser à la première place ni Fally Ipupa ni Koffi Olomidé malgré leur renommée planétaire. Le Nigeria, qui fait partie des pays dont l’industrie musicale est mieux organisée en Afrique, n’a pu hisser l’une parmi ses nombreuses stars. La première place est occupée par nul autre que le très prolifique Diamond Platnumz de la Tanzanie.

Diamond Platnumz vient d’ajouter une distinction pour le prestige à son escarcelle. Il est devenu le premier africain le plus vu et suivi sur Youtube.

Des chiffres qui parlent et renseignent

Le chanteur tanzanien, qui a démarré sa carrière musicale en 2009, a cumulé jusqu’ici plus de 1 milliard 500 millions de vues sur YouTube. En termes d’abonnés, il a dépassé la barre de 5,8 millions sur la plateforme. Le Tanzanien est le premier et seul africain à atteindre ce record sur You Tube et il est loin d’être inquiété.

Par ces chiffres qui crèvent l’écran, on remarque que la musique assez originale et rythmée de Diamond est bien appréciée et acceptée de tous ou presque.

Une stratégie qui paye

Le chanteur, danseur et compositeur tanzanien de bongo flava a réussi à exporter sa musique grâce aux nombreuses collaborations bien stratégiques qu’il a faites. Il aligne plus de collaborations que de réalisations solo. En 12 ans de carrière, le Tanzanien n’a réalisé que deux albums que sont Lala Salama, en 2012 et le deuxième, Un garçon de Tandale qui est sorti le 14 mars 2018, au Kenya.

En matière de collaboration, Platnumz a partagé le micro avec Ya Levis, Fally Ipupa, Innoss’B, Wasafi, Rayvanny, Mbosso, Lava Lava, Queen Darleen, Zuchu, King 98 et Koffi Olomidé…lire l’intégralité de l’article ici