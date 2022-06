Lass Badiane à la presse : « Il faut boycotter Macky Sall »

Le président de la République ne fait face à la presse nationale, que lorsqu’il mène une opération de communication politique, ou s’il est dos au mur lors d’une crise sociale. Lors de ces rares rencontres, Macky impose ses règles, c’est pourquoi, les questions des journalistes au président de la République étaient invariablement construites de la façon suivante: Un sujet, un verbe, un compliment. Il ne respecte pas la presse.

Pourquoi la presse devrait le respecter ? La liberté de la presse est un droit fondamental.

Cette presse nationale avait participé grandement à porter MACKY au pinacle et au Pouvoir. Le conseil des diffuseurs et des éditeurs de la presse du Sénégal (CDEPS), dirigé par Mamadou IBRA Kane, le SYNPICS dirigé par Bamba KASSÉ, l’APPEL dirigé par IBRAHIMA Lissa FAYE, la convention des jeunes reporters journalistes et les chaînes de TV et radios privées ne doivent plus DÉNONCER cette marginalisation de la presse locale. Il faut BOYCOTTER le président de la République et toutes les activités gouvernementales durant une semaine.

Malheureusement, certains sont en lien de clientèle avec les hommes de pouvoir et en conflits d’intérêts potentiels avec les métiers de l’info.

LASS BADIANE

PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM